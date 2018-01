Grand test TCS de cages à chiens - comment transporter votre quadrupède en toute sécurité

Plusieurs types de systèmes de retenue promettent une sécurité suffisante. Le TCS a testé 19 produits pour le transport de chiens en voiture: six harnais, deux cages à grille, deux box en plastique, deux box en tissus ainsi que sept box métalliques. Le résultat est clair et net: seuls les box métalliques offrent une sécurité suffisante à l'animal et aux humains.



Le transport d'un chien en voiture doit se dérouler en sécurité et sans stress pour les passagers et le quadrupède. La loi fixe d'ailleurs quelques conditions-cadres de base. Ce qui compte, c'est que le chien ne menace pas les autres occupants et qu'il soit sécurisé le mieux possible et selon les besoins de son espèce. La sécurisation correcte du chien peut être vitale: en cas de collision à 50 km/h, un chien de 19 kg peut développer une force dépassant 1000 kg et devenir un projectile mortel pour les passagers assis à l'avant.



Le test



Divers systèmes de retenue promettent une sécurité suffisante. Le TCS a réalisé un test de concert avec la fondation "Warentest" pour vérifier si effectivement tous ces dispositifs de transport sont efficaces.19 produits commercialisés principalement dans les régions germanophones ont été mis à l'épreuve, évalués et notés dans les disciplines de la sécurité, de la convenance aux chiens, du maniement et de la facilité de nettoyage. Pour obtenir des résultats aussi significatifs que possible, le TCS a effectué plusieurs tests de collision et des essais en route avec des mannequins canins spécialement fabriqués à cet effet.



Resultats



Pour transporter aussi sûrement que possible un chien en voiture, il n'y a qu'un choix: le box en métal. Parmi tous les produits testés, seuls les sept box métalliques ont reçu la mention "excellent" ou "très recommandé". Les deux box en plastique ont eu de bons résultats surtout dans les disciplines de l'entretien et du nettoyage. Leur convenance à recevoir un chien est également proche de celle des box métalliques. En termes de sécurité cependant, le plastique est inférieur au métal. Les cages à grille ne sont recommandées qu'avec des réserves. Ils dépassent tous les autres produits par l'excellence de leur aération, mais c'est leur seul point positif. Leurs nombreux angles, arêtes vives et autres points de contusion risquent de blesser le chien en cas de choc. Par leur construction, les box en tissus n'offrent pas non plus une protection suffisante. D'où le jugement du TCS: recommandé avec réserve seulement.



Les harnais de sécurité sont les grands perdants du test. Les six produits examinés ont échoué aux essais de collision. Deux modèles ont obtenu deux étoiles sur cinq, les quatre autres ont raté complètement l'épreuve en n'obtenant qu'une seule étoile.



Le test complet figure à l'adresse www.tcs.ch



