Hotelneueröffnungen 2018 - Empfehlungen für den Sommerurlaub

Hotels sind heute viel mehr als nur eine Unterkunft. Die Erwartungen der Urlauber an ihr Urlaubsdomizil sind hoch. Umso gespannter werden die Neueröffnungen der Hotelbranche jedes Jahr erwartet. Die Newcomer greifen in Sachen Design, Lifestyle und Service den aktuellen Zeitgeist auf und oftmals setzen sie neue Trends.



Viele Urlauber suchen bei der Urlaubsplanung gezielt nach neu eröffneten Hotels, denn zu den ersten Gästen zu gehören, übt auf sie einen ganz besonderen Reiz aus. Das Gefühl, die Gerüche und die Atmosphäre in der ersten Zeit nach der Eröffnung sind einzigartig. Die Einrichtung ist neu, alles glänzt und nichts weist darauf hin, dass andere Gäste bereits vor einem dort waren.



Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection und Neckermann Reisen haben für den Sommerurlaub 2018 eine Vielzahl an neu eröffneten Hotels in beliebten Urlaubsdestinationen weltweit im Programm.



Eine Auswahl an Häusern bietet folgende Übersicht.



SPANIEN

Golfen, Wandern und relaxen in Andalusien





Das im März 2018 neu eröffnete Sentido Ama Islantilla (vier Sterne) liegt direkt auf einem 27-Loch-Golfplatz und in der Nähe des bekannten Nationalparks „Reserva Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido“, dessen zwölf Kilometer lange Landzunge aus Sand vor der Küste als einzigartiges geomorphologisches Juwel in Spanien gilt. Insbesondere Aktivurlauber, die Wert auf ein umfangreiches Sport- und Aktivitäten-Programm, Wellnessangebote sowie gutes Essen legen, fühlen sich hier wohl. Das moderne Design des Hotel ist hell und freundlich. Neben Hotelzimmern unterschiedlicher Kategorien verfügt das Hotel auch über Dreibett-Zimmer-Appartments mit Wohnzimmer und Küche. Drei Salzwasserpools mit Sonnenterrasse bieten Platz zum Entspannen im Garten. Im modernen Spa können sich Gäste bei wohltuenden Massagen und Wellnessanwendungen verwöhnen lassen.



Sieben Übernachtungen mit Halbpension, inklusive Flug, Zug zum Flug (2.Klasse) und Transfers ab 466 Euro pro Person, z.B. am 16.5.2018 ab Frankfurt. Buchbar über Neckermann Reisen.



Luxus und Kulinarik auf höchstem Niveau an der Costa de la Luz





Im Frühjahr 2018 eröffnet das Luxushotel Nobu Marbella (fünf Sterne) seine Türen, das sich ausschließlich an Erwachsene richtet. Das Lifestyle Hotel ist Teil des Puente Romano Marbellas und befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden der Region. Die sogenannte „Goldene Meile“ ist Synonym für Stil und Luxusleben mit gepflegten Grünanlagen und beeindruckender Architektur der prestigereichen Hotels. Einzigartige Privatsphäre bietet nicht nur der ruhig gelegene Außenpool, sondern auch das In-room-dining Konzept, bei dem alle Speisen aus dem renommierten Nobu Restaurant auch in den Suiten oder einem vorbereiteten Ort zu sich genommen werden können. Ein weiteres Highlight ist der VIP Zugang zu Marbellas schickstem Nachtclub „La Suite“. Die Zimmer und Suiten wurden gestaltet im besonderen Nobu Design mit natürlichen Materialien und einem hohen Maß an Komfort.



Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug, Privattransfer, Zug zum Flug (1. Klasse) sowie einem hochwertigen Reiseführer nach Wahl ab 1.290 Euro pro Person, z.B. am 16.5. ab Hannover. Buchbar bei Thomas Cook Signature Finest Selection.



GRIECHENLAND

Neues Erwachsenenhotel an einem der schönsten Strände von Kos





Das neu erbaute Erwachsenenhotel Sunprime Pearl Beach Resort in Marmari auf Kos liegt an einem der schönsten Sandstrände der Insel und öffnet im Juni 2018. Die 96 Zimmer bieten elegantes Design in einer kühlen, stilvollen Umgebung im Schatten von Olivenbäumen und Palmen. Viele Zimmer verfügen über private Spa-Pools oder gemeinschaftlich genutzte Swim-up-Pools. Das Hotel wurde von der Architektin Vana Pernari entworfen, die auch schon das ebenfalls als Adults only-konzipierte Casa Cook Rhodos mitverantwortete. Es verfügt über ein hochmodernes Fitnessstudio, ein umfangreiches Fitnessprogramm und bietet Sunprime-Schönheitsbehandlungen und wohltuende Anwendungen im Spa. Die Gäste können zwischen verschiedenen Verpflegungsoptionen von Frühstück über Halbpension bis hin zu All Inclusive wählen. Am mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Sandstrand stehen private Sonnenliegen mit Hotelservice zur Verfügung und es werden Aktivitäten wie beispielsweise Windsurfen angeboten. Mehrere traditionelle griechische Tavernen liegen nur einen Steinwurf entfernt. Zahlreiche antike Stätten wie römische und griechische Ausgrabungen und türkische Relikte aus osmanischer Zeit bieten sich für Ausflüge über die Insel an.



Sieben Übernachtungen mit Halbpension, inklusive Flug, Zug zum Flug (2.Klasse) und Transfers ab 918 Euro pro Person, z.B. am 23.8.2018 ab Rostock-Laage. Buchbar bei Neckermann Reisen.



TANSANIA /SANSIBAR

Traumurlaub auf der Gewürzinsel im Indischen Ozean





An der Nordwestküste Sansibars eröffnet im Mai 2018 mit dem Zuri Zanzibar Hotel & Resort (fünf Sterne) das neueste Hotel auf der Insel. Das luxuriöse Boutique-Hotel im modernen afrikanischen Stil verfügt über insgesamt 55 Suiten, Bungalows und Villen und bietet ein familiäres Ambiente mit viel Privatsphäre. Es ist direkt am langen, feinen, weißen Sandstrand gelegen. Baden ist selbst bei Ebbe möglich. Auch für Ausflüge, wie beispielsweise eine Gewürztour oder den Besuch des Fischmarkts, bietet das Hotel eine hervorragende Ausgangsbasis. Nach einem ereignisreichen Tag, können Gäste im 32-Meter langen Infinity-Pool relaxen und die spektakuläre Aussicht aufs Meer genießen. Im hoteleigenen Gewürzgarten, der Gästen offen steht, ernten die Köche frische Kräuter und Gewürze. Auch Yoga-Kurse und Meditationen finden dort statt. Im „The Spice House“ können Gäste an Swahili-Kochkursen teilnehmen und mehr über nachhaltige Projekte des Hotels erfahren.



Sieben Übernachtungen mit Halbpension, inklusive Flug, Transfers, Zug zum Flug (2.Klasse) sowie hochwertigem Reiseführer nach Wahl ab 1.560 Euro pro Person, z.B. am 25.5.2018 an Frankfurt. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



THAILAND

Erholsamer Rückzugsort in der Tradition der Seenomaden in Khao Lak





In der beliebten Ferienregion Khao Lak empfängt seit Dezember 2017 das neu eröffnete Le Menara (fünf Sterne) die ersten Sommergäste. Das Hotel ist ruhig gelegen, direkt am Banglut Beach und verfügt über 108 luxuriös eingerichtete Zimmer in fünf Kategorien. Die Villen sind in Anlehnung an die Häuser der einheimischen Seenomaden, genannt „Moken“, gestaltet. Traditionelle südthailandische Stilelemente aus Holze verschmelzen geschmackvoll mit modernem Design. Familien, oder Paare, die ihre Privatsphäre genießen möchten, finden in den luxuriösen Pool-Villen einen erholsamen Rückzugsort mit eigenem Pool und einem überdachten Wohnbereich im Freien. Im 120 Meter-langen Outdoor-Pool können Gäste entspannt ihre Bahnen ziehen.



Sieben Übernachtungen mit Frühstück, inklusive Flug, Transfers und Zug zu Flug (2.Klasse) ab 1.040 Euro pro Person, z.B. am 1.5.2018 ab Frankfurt. Buchbar bei Neckermann Reisen.



BALI

Luxus-Retreat auf der Insel der Götter





An der wunderschönen Westküste Balis eröffnet diesen Sommer das COMO Uma Canggu (fünf Sterne). Das Resort ist der ideale Ausgangspunkt zum Surfen, für Yoga am Strand und bietet unendliche Panoramablicke über den Indischen Ozean. Für Freunde des Golfens ist ein Ausflug zum nahegelegenen Nirwana Bali Golf Club empfehlenswert. Im hauseigenen Spa, dem COMO Shambhala Retreat, haben Gäste die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von ganzheitlichen, asiatisch inspirierten Wellnessbehandlungen verwöhnen zu lassen. Der nur für Hotelgäste zugängliche „COMO Beach Club“ bietet zwei großflächige Swimmingpools, Liegestühle und Tagesbetten zum Entspannen sowie ein ganztags geöffnetes Restaurant.



Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug, Privattransfer, Zug zum Flug (1. Klasse) sowie ein hochwertigen Reiseführer nach Wahl ab 1.334 Euro pro Person, z.B. am 29.5.2018 ab Zürich.



VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Insel-Luxus am weißen Strand





Direkt am neun Kilometer langen, puderzuckerweißen Traumstrand der Halbinsel Saadiyat bei Abu Dhabi empfängt ab Mai 2018 das neu eröffnete Saadiyat Rotana Resort & Villas (fünf Sterne) seine ersten Gäste. Das Hotel liegt ruhig und dennoch gut gelegen zur Erkundung der zahlreichen Natur-, Freizeit- und Kulturangebote, wie beispielsweise dem kürzlich eröffneten Louvre Abu Dhabi oder der Ferrari World. Das Hotel verfügt über 327 luxuriöse Zimmer und Suiten sowie 13 Strandvillen. Sieben verschiedene Restaurants bieten kulinarische Genüsse aus aller Welt. Ein umfangreiches Sport- und Wellnessprogramm sorgt für einen wohltuenden Ausgleich zum Alltag. Der Spa-Bereich verfügt unter anderem über einen türkischen und einen marokkanischen Hammam. Der Alladins Kids Club bietet alles, damit der Urlaub auch für die Kleinsten zum Erlebnis wird, wie Planschbecken, Wasserrutschen, Kino und vieles mehr.



Sieben Übernachtungen mit Frühstück, inklusive Flug, Transfers, Zug zum Flug (2.Klasse) und hochwertigem Reiseführer nach Wahl ab 1.149 Euro pro Person, z.B. am 15.5.2018 ab Frankfurt. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



OMAN

Kultur, Strand und der Zauber von 1001 Nacht





Im April 2018 eröffnet das Kempinski Hotel Muscat ein Tor zu authentischen omanischen Erlebnissen, lokalen Traditionen und europäischem Luxus der Extraklasse. Das Luxusdomizil befindet sich in idyllischer Lage an der sechs Kilometer langen beeindruckenden Bucht Al Mouj sowie an einem 6 Kilometer langen Sandstrand. Gäste können sich mit einem Besuch des historischen „Muttrah Souq“, einem der ältesten Marktplätze der arabischen Welt, auf eine Reise in die Vergangenheit begeben oder eine spannende Partie Golf im Al Mouj Golf Club erleben, der von Greg Norman gestaltet wurde. Zum Entspannen laden der weitläufige, mit viel Liebe zum Detail angelegte Garten, ein Swimmingpool sowie ein exzellenter Spa-Bereich mit zahlreichen entspannenden und revitalisierenden Anwendungen ein.



Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug, Privattransfer, Zug zum Flug (1. Klasse) sowie einem hochwertigen Reiseführer nach Wahl ab 1.161 Euro pro Person, z.B. am 3.5.2018 ab Frankfurt. Buchbar bei Thomas Cook Signature Finest Selection.



USA

Freizeitspaß für Groß und Klein in den Universal Themenparks in Orlando/Florida





Das Universal’s Aventura Hotel (dreieinhalb Sterne) öffnet im August 2018 in Orlando seine Pforten. Es ist zentral auf dem Universal Orlando Resort-Gelände gelegen und verfügt über eine Terrasse mit Swimmingpool, Kinderpool, Whirlpool, eine Poolbar und eine Feuerstelle. Von der Dachterrasse hat man einen Blick über alle drei Universal Themenparks in Orlando, darunter auch den neu eröffneten Wasserpark Universal’s Vulcano Bay. Zwischen dem Hotel, den Universal Themenparks und dem Universal CityWalk verkehrt ein kostenloser Shuttlebus. Gäste des Hotels erhalten mit gültiger Eintrittskarte bereits eine Stunde vor der regulären Öffnungszeit Zutritt zu den Parks. Zum Hotel kann auch ein 2- oder 3-Park-Explorer-Ticket hinzugebucht werden.



Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer, ohne Verpflegung, inklusive Flug, Zug zum Flug, Transfers und 2-Park-Explorer Ticket ab 1.254 Euro pro Person, zum Beispiel am 1.9.2018 ab Frankfurt. Buchbar über Neckermann Reisen



DEUTSCHLAND

Urlaub an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste





Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das Arborea Marina Resort (vier Sterne) in Neustadt an der Lübecker Bucht liegt am größten privaten Yachthaften der Ostsee. Das maritime Treiben rund um die Marina und ein eigener Strand, lassen die Herzen von Seebären und Landratten gleichermaßen hoch schlagen. Nach dem Sonnenbad, oder bei „Schietwetter“ lädt auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern ein großzügiger Spa-Bereich mit einem zweigeschossigen Saunahaus, Dampfbad und Hamam zum Entspannen ein. Ein besonderes Highlight ist die Panoramasauna, die eine herrliche Aussicht auf die Ostsee bietet. Auch Gourmets kommen auf ihre Kosten. Das exklusive A-la-carte-Restaurant „The Grand Grand Grill“ ist Deutschlands erstes Restaurant mit offenem Feuergrill, wo die Grillmeister täglich feinste Fleisch- und Fischspezialitäten aus der Region zubereiten. Vom Oberdeck des Restaurants aus kann man den Grillmeistern über die Schulter gucken. Von der überdachten Terrasse hat man einen herrlichen Blick auf die Marina. Die Bar@The Stairs ist 24 Stunden geöffnet und bietet neben Kaffeespezialitäten und hausgemachten Smoothies und exquisite Drinks, unter anderem erfrischende Kreationen mit dem besten aus heimischen Kräuter- und Obstgärten.



Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer, mit Frühstück, ab 450 Euro pro Person, zum Beispiel am 5.6.2018. Buchbar bei Neckermann Reisen.



