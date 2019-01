Im Taunus den schönsten Tag des Lebens verbringen

14.01.19

Die perfekte Location für den schönsten Tag im Leben zu finden ist oft gar nicht so einfach. Die neu aufgelegte Broschüre „Heiraten im Taunus“ des Taunus Touristik Service (TTS) verspricht dabei wertvolle Unterstützung und lässt Hochzeitspaare von einem unvergesslichen Tag im Taunus träumen.



Taunus. Gleich zu Beginn des Jahres veröffentlicht der touristische Dachverband Taunus Touristik Service (TTS) eine Neuauflage der begehrten Themen-Broschüre „Heiraten im Taunus“. In dem liebevoll gestalteten Heftlein sind die schönsten Locations und außergewöhnliche Standesämter der beliebten Freizeitregion übersichtlich zusammengefasst. Sie sorgen dafür, dass die Hochzeit zu einem unvergesslichen und romantischen Erlebnis wird. Dabei bieten die sorgsam ausgewählten Orte nicht nur den perfekten Rahmen für Hochzeiten, sondern für alle Arten von Festen, wie kleine und große Familienevents oder Geburtstagsfeiern.



In der druckfrischen Broschüre werden die Hochzeitslocations und Standesämter mit vielen stimmungsvollen Fotos und allen relevanten Rahmendaten vorgestellt. Interessenten erhalten beispielsweise Informationen über die Ansprechpartner und die Größe der Veranstaltungsorte. Dabei sind die Angebote übersichtlich nach Themenhochzeiten gegliedert: Egal ob Märchenhochzeiten in Burgen, Schlössern oder Villen, Landhochzeiten mit Locations im Grünen und auf Höfen, Traditionshochzeiten in urigen Fachwerkbauten und historischen Gebäuden oder Hochzeiten im Kurpark oder in Orangerien – in der Broschüre findet jeder den ganz besonderen Ort für seine Traumhochzeit.



Auch außergewöhnliche Orte für Trauungen und Feiern finden Hochzeitspaare in der Broschüre. Neben den historischen Burgen und Schlössern, für die der Taunus bekannt ist, kann auch im Opel-Zoo mit Blick auf die Elefanten geheiratet und gefeiert werden. Das urige Fachwerkensemble des Hessenparks oder die Jungstilgebäude des Sprudelhofs in Bad Nauheim sind ebenfalls eine besondere Kulisse für eine Hochzeit. Und auch unter freiem Himmel, beispielsweise idyllisch am Wispersee in Heidenrod, können Brautpaare die Großstadt hinter sich lassen und ganz verträumt im Grünen heiraten. Denn die traditionsreichen Taunus-Orte, die attraktive Naturlandschaft und die historischen Schauplätze der Region sind die perfekte Kulisse für eine unvergessliche Hochzeitsfeier im Taunus.



Erhältlich ist die Broschüre ab sofort in der Tourist-Information im Taunus-Informationszentrum an der Hohemark in Oberursel sowie in den nächsten Tagen in den Standesämtern und den touristischen Stellen (Tourist-Informationen, Bürgerbüros und Freizeiteinrichtungen) der TTS-Mitgliedsorte im Taunus. Zusätzlich kann die Broschüre auch in digitaler Form unter https://taunus.info im Bereich „Service & Infos“ als PDF heruntergeladen werden.

