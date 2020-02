Pressemitteilung BoxID: 785718 (SWE Stadtwerke Erfurt GmbH)

Umleitung auf der Bus-Linie 35

Aufgrund von Bauarbeiten in der Greifswalder Straße kommt es vom 10. Februar bis voraussichtlich 29. Mai 2020 zu Änderungen auf der Bus-Linie 35.



Die Haltestelle Rostocker Straße in Richtung Kalkreiße wird aufgehoben. In der Rostocker Straße wird in Höhe des Kühlhauses eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Greifswalder Straße wird in die Straße „Am alten Nordhäuser Bahnhof (vor „MFO Matratzen“) verlegt.



Die Busse fahren über Ersatzhalt Rostocker Str. – Heckerstieg – Innsbrucker Weg – Leipziger Straße – Am alten Nordhäuser Bahnhof und dann weiter in der regulären Linienführung.



In Richtung Grubenstraße besteht normale Linienführung. Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.



Weitere Informationen im Internet unter www.evag-erfurt.de, über die EVAG-App „Erfurt mobil“, über das Service-Telefon 0361/19449 oder im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger eingesehen werden.

