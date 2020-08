Pressemitteilung BoxID: 812695 (SWE Stadtwerke Erfurt GmbH)

Automatische Türöffnung endet zum 31. August 2020

Ab Montag, 31. August 2020, öffnen sich die Türen in den Stadtbahnen der EVAG nicht mehr automatisch. Fahrgäste, die ein- oder aussteigen möchten, werden gebeten, wieder die Türtaster zu benutzen. Dies war seit Anfang der Corona-Pandemie aus Hygienegründen ausgesetzt worden.



„Damit folgen wir dem Trend anderer Verkehrsbetriebe, die bereits früher in den kompletten Normalbetrieb zurückgekehrt sind“, sagt Myriam Berg, Vorstand der EVAG, und bittet um Verständnis.



„Mit dem Ende der Ferien steigen die Fahrgastzahlen wieder, was mich sehr freut. Gegenüber unseren Fahrgästen haben wir ein Versprechen abgegeben, pünktlich zu sein und den Anschluss zu garantieren. Das Öffnen aller Türen an jeder Haltestelle kostet in Verbindung mit den steigenden Fahrgastzahlen mehr Zeit, als wenn Fahrgäste den Taster nur nach Bedarf nutzen“, erklärt sie. Es gibt Haltestellen, an denen zu bestimmten Zeiten kein Fahrgast ein- oder aussteigen möchte.



Alle Fahrzeuge werden weiterhin täglich gründlich gereinigt und desinfiziert – dies betrifft insbesondere auch alle Kontaktflächen wie Haltestangen, Griffe und Taster.

