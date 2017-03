Neues ibis Styles Hotel für Magdeburg

Das Familienunternehmen aus Stuttgart setzt weiter auf eine bundesweite Expansion: „Es wird unser neuntes Hotel sein, welches unter der erfolgreichen Accor-Marke ‚ibis Styles’ an den Markt geht. Für dieses Projekt konnten wir eine besonders exponierte Lage sichern. In nur wenigen hundert Metern erreicht man die Fußgängerzone, die großen Shopping-Center, den Magdeburger Hauptbahnhof und natürlich die historische Altstadt mit dem Dom-Viertel, dem Gründerzeit-Viertel und der Elbpromenade“, so Michael Friedrich, Geschäftsführer der Success Hotel Group.



Entwickler des Standorts ist die GRUNDTEC Bauregie GmbH. Das Hotelgebäude ist ein wesentlicher Bestandteil eines größeren Areals mit dem Namen „Altstadtquartier“. Auf diesem Areal mit rund 20.000 m² Nutzfläche plant das Magdeburger Immobilienunternehmen hochwertige Wohneinheiten, ein medizinisches Versorgungs- und Therapiezentrum mit angeschlossenem Ärztehaus sowie einer fachübergreifenden Tagesklinik zur ambulanten und kurzstationären Behandlung.



Das ibis Styles Hotel Magdeburg verfügt nach Fertigstellung Ende 2018/Anfang 2019 über 144 Hotelzimmer, ein Frühstücksrestaurant, eine Hotelbar und Tiefgarage mit 40 Stellplätzen sowie einen Fitnessraum.



Neben der unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof verfügt der Standort des neuen Hotels über eine ideale Verkehrsanbindung für die Anreise mit dem Auto. In nur zehn Minuten erreicht der Hotelgast die A2 in Richtung Braunschweig/Berlin oder in 12 Minuten die A14 in Richtung Halle (Saale)/Leipzig.



Die Success Hotel Group betreibt derzeit 15 Hotels in Deutschland. Weitere acht Hotels befinden sich in der Planungs- bzw. Bauphase.



Über die Grundtec Bauregie GmbH



Im Jahr 1996 als eigenständiges Immobilien- und Dienstleistungs-unternehmen in Magdeburg gegründet, ist die GRUNDTEC heute auf die Entwicklung, Betreuung und Verwaltung größerer Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Mit derzeit 30 Mitarbeitern erarbeitet die GRUNDTEC von der Projektentwicklung und -erschließung bis zur Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften ganzheitliche Immobilienkonzepte. Aktuell verwaltet die GRUNDTEC ca. 50.000 m² Wohnfläche und rd. 100.000 m² Gewerbefläche.



Neben dem Studentenwerk der Universität Magdeburg zählt die GRUNDTEC zu den größten Anbietern von adäquatem Wohnraum für Studierende in der Landeshauptstadt Magdeburg. Zu den herausragenden Gewerbeobjekten zählen das Bürogebäude „Elbe-Office“ und das „Ulrichshaus“ in Magdeburg, wo auf einer Fläche von rd. 29.000 m² zahlreiche Geschäfte, Büros und Praxen untergebracht sind.



Auch außerhalb der Landeshauptstadt Magdeburg engagiert sich die GRUNDTEC, so zum Beispiel in Potsdam mit einem großen Wohnprojekt, bei dem zukünftig 120 Familienwohnungen und mehr als 250 Studentenappartements entstehen oder in Hannover wo sich derzeit drei größere Wohn– und Geschäftsgebäude in der Sanierung und in der Verwaltung befinden.

Success Hotel Management GmbH

Die Success Hotel Group wurde Ende 1995 durch Manfred Friedrich zunächst als Hotelberatung gegründet. Die Unternehmensgruppe unter der Leitung von Michael Friedrich und Paul Gonschor betreibt als lizenzierter Franchisenehmer internationaler Hotelmarken wie Accorhotels, Hilton und InterContinental Hotels Group (IHG) derzeit fünfzehn Hotels mit insgesamt über 1.750 Zimmern in Deutschland. Darüber hinaus agiert die Success Hotel Group als Managementpartner für Investoren oder Banken. Das weitere Angebotsspektrum beginnt bei der Standort- und Marktanalyse, reicht weiter über Projektentwicklungsleistungen, Bewertungsgutachten, Machbarkeits- und Plausibilitätsstudien, betriebliche Optimierung sowie Reorganisation bis hin zu Vermittlung und Verkauf von Hotelimmobilien.



Das Hotelunternehmen konzentrierte sich in den vergangenen Jahren auf eine Implementierung von zukunftsweisenden Technologien und klaren Strukturen innerhalb der Unternehmensverwaltung und den angeschlossenen Hotels.



Bis 2019 plant die Success Hotel Group sieben neue Hoteleröffnungen. Weitere Projekte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Planung und Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Restaurantkette "Mike's Urban Pub". www.shgr.com



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren