Aktiv und fit im "New Normal"

Mit Urban Sports Club, Strava und New Balance

Die letzten Monate glichen einer Achterbahnfahrt und brachten neue Herausforderungen mit sich. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass Sport für viele Menschen zum wichtigen Anker in der Krise geworden ist. Und auch, wenn auf den meisten Ebenen nun wieder Normalität einkehrt, ist diesen Sommer einiges anders: Wer den Körper normalerweise im Lieblingsstudio fit hält, steht möglicherweise noch vor verschlossenen Türen; auch der Aktivurlaub im Ausland steht eventuell auf wackeligen Beinen. Die neue Realität fordert neue (sportliche) Routinen und vor allem Flexibilität. Die Sport-Mitgliedschaft von Urban Sports Club, die Tracking-App und das soziale Sportler-Netzwerk, Strava, und das Equipment von New Balance sind die perfekten Tools, um glücklich und gesund im “New Normal” zu sein – vor allem in Kombination sind sie ein unschlagbares Trio, mit dem Sportler*innen ihre höchsten Ziele tracken und erreichen können.



Fitness und Freizeit mit Urban Sports Club



Der Sommer ist im vollen Gange und die Städte sind in den heißen Monaten belebter als üblich. Denn für einen großen Teil der Deutschen heißt es dieses Jahr “Staycation” statt Fernreise. Im “New Normal” gilt es, sich kleine Oasen zu suchen. Ob Relaxen im Freibad, Wakeboarding auf dem See oder Tanzen im klimatisierten Studio – die Mitgliedschaft von Urban Sports Club bietet zahlreiche Möglichkeiten, der Hitze zu trotzen und dabei weiter die sportliche Routine zu verfolgen. Noch mehr Flexibilität und Variation denn je ist Mitgliedern außerdem mit dem breiten Angebot an Online-Klassen geboten. Das Tolle an diesen: Die Check-Ins via Livestream können nun europaweit erfolgen. Und auch wenn Yoga in Madrid oder HIIT in Lissabon vielleicht nicht ganz den Urlaub ersetzen können, kann die Teilnahme an den Kursen, dem Gefühl von Fernweh vielleicht ein wenig entgegenwirken.







Abwechslungreiches Training mit Strava



Ausdauersport, Yoga-Flow, Trainieren im Studio oder mit dem Rad raus aus der Stadt und an den See - auf Strava führen mehr als 63 Millionen aktive Menschen ein digitales Trainingstagebuch über ihre Lieblingsaktivitäten, teilen ihre Savasanas und erhalten Kudos für ihre Crunches. Für 34 verschiedene Sportarten lassen sich Trainingsaktivitäten planen, aufzeichnen und bis ins kleinste Detail analysieren. Strava feilt laufend an neuen Tools und schafft kreative Trainingsreize für die Community. Mit der neuen Routen-Funktion herrscht selbst im “New Normal” alles andere als Eintönigkeit beim Workout: Sie empfiehlt individuelle Trainingsstrecken - egal wo, egal wann - und schickt selbst erfahrene Läufer*innen und Radfahrer*innen auf Entdeckungstour im eigenen Kiez. Wer noch immer den abgesagten Wettkämpfen und Sportveranstaltungen hinterher trauert, findet in den zahlreichen Challenges und virtuellen Wettkämpfen auf Strava die passende - und ganz sicher risikofreie - Alternative.



Ideal für jede Herausforderung: Die neue Trainingskollektion von New Balance



Darf es passend zur "Neuen Realität" ein neuer Farbanstrich sein? New Balance stellt für die Fahrt ins Blaue farblich passendes Equipment bereit. Den Dämpfungs-Primus, Fresh Foam 1080 v10, gibt es für Herren ab jetzt in Light Blue mit Dynamite und für Damen in Steel mit Magnetic Blue. Mit zusätzlich überragendem Komfort und einer einzigartigen Dämpfung sind Sportbegeisterte bestens gewappnet, egal was kommt. Denn die Kombination aus wertvoller Energierückgewinnung und einem perfekten Fit macht das reaktionsfreudige Laufmodell zu einem perfekten Begleiter, ob bei Lauf- oder Fitnessaktivitäten. Generell passt sich die qualitätsvolle und funktionale Sportbekleidung von New Balance – wie zum Beispiel die leichte Printed Impact Run 2 in 1 Shorts für Damen oder das kurzärmlige Q Speed Fuel Jacquard Short Sleeve für Herren – jeder Herausforderung an und unterstützt Athlet*innen, auch Krisen(-situationen) erfolgreich zu meistern und über sich selbst hinauszuwachsen.



ÜBER URBAN SPORTS CLUB: Urban Sports Club bietet eine flexible Sport-Flatrate. Ziel ist es, Menschen über das größte und vielfältigste Angebot zum Sport zu motivieren und zu einem gesünderen und aktiven Lebensstil zu bewegen. Von Fitness, Yoga, Schwimmen und Klettern über Teamsport bis hin zu Wellnessangeboten – Mitglieder können sich aus über 50 Sportarten und mehr als 8.000 Partner-Standorten – inkl. OneFit sind es über 10.000 – in sechs Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Portugal) ihren individuellen Trainingsplan zusammenstellen und per Smartphone App oder PC zum Sport einchecken. Das Angebot umfasst Training im Studio, im Freien oder Online-Kurse per Livestream. Vielfältigkeit, flexible Konditionen sowie organisierter Teamsport und Wellnessangebote runden das Angebot für Privat- und Firmenkunden ab. Weitere Infos unter www.urbansportsclub.com. Das gesamte Pressematerial zu Urban Sports Club außerdem hier.



ÜBER STRAVA: Strava ist der größte digitale Sportverein der Welt – mit 25 Millionen hochgeladenen Aktivitäten pro Woche (das sind 23 Uploads pro Sekunde) verbindet Strava mehr als 63 Millionen aktive Menschen aus 195 Ländern weltweit. Dabei können Nutzer ihre sportlich zurückgelegten Strecken über eine App für Smartphones oder kompatiblen GPS-Empfängern samt den dazugehörigen Informationen zu Dauer, Geschwindigkeit, Steigung, Krafteinsatz, Temperatur oder Energieumsatz abspeichern und gleichzeitig mit Freunden teilen. Neben Laufen und Radfahren unterstützt Strava insgesamt 32 weitere Aktivitäten wie Schwimmen, Inlineskaten, Rudern oder Skifahren. Das amerikanische Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco wurde 2009 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als 165 Mitarbeiter. Weitere Infos zu Strava hier.



ÜBER NEW BALANCE: New Balance, gegründet 1906 in Boston, Massachusetts, hat folgende Mission: Eine verantwortungsvolle Führungsrolle zu demonstrieren und dabei eine globale Marke aufzubauen, die Sportler mit Stolz tragen und die Mitarbeiter ebenso mit Stolz kreieren. Das Unternehmen besitzt fünf Produktionsstätten in New England und eine im englischen Flimby. Unter dem Qualitätssiegel „Made in USA“ und „Made in UK“ werden dort in präziser Handarbeit exklusive Sneaker aus erstklassigen Materialien hergestellt. Die Made in USA Premium-Kollektion hat einen Inlandswert von mehr als 70 %. New Balance beschäftigt mehr als 8.000 Personen rund um die Welt und hat 2018 einen weltweiten Umsatz von 4.1 Milliarden US-Dollar gemeldet. Weitere Informationen sind unter www.newbalance.com zu finden.

