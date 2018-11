Glühweintour in Stuttgart

09.11.18

Die Weinberge rund um Stuttgart sind auch im Winter ein lohnenswertes Ausflugsziel. Aus diesem Grund bietet die Stuttgart-Marketing im Rahmen der Weinerlebnisführungen nun die „Glühweintour“ an. Die Tour findet erstmalig am Samstag, 17. November statt.



Der entspannte Rundgang führt mitten durch die Weinberge. Dabei geben die geschulten Weinerlebnisführer Einblicke in die Arbeit der Winzer und erzählen Wissenswertes über den hiesigen Weinanbau und die Weintradition. Als besonderes Highlight – und passend zur kalten Jahreszeit – lockt ein Glühweinstopp mitten in den Weinbergen.



Weinerlebnisführung in Stuttgart - Glühweintour



Tag: 17.11.2018, 08.12.2018, 26.01.2019, 09.02.2019, 16.02.2019, 16.11.2019 und 07.12.2019



Dauer: ca. 2 Stunden



Preis: 31 Euro pro Person (inklusive Glühwein und kleiner Stärkung)

(lifePR) (