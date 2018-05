Studio Hamburg Enterprises freut sich über erfolgreichen Marché Du Film in Cannes

Am vergangenen Wochenende gingen zum 71-mal die Internationalen Filmfestspiele in Cannes und damit auch ein erfolgreicher Filmmarkt für die Studio Hamburg Enterprises GmbH zu Ende. Der Unternehmensstrategie folgend konzentrierte sich die Akquise vor Ort weiter auf hochkarätige internationale Film- und Serienformate, so z.B. die starbesetze Literatur-Verfilmung „The Heyday of the Insensitive Bastards“ mit James Franco, Kate Mara und Natalie Portman sowie die außergewöhnliche Doku-Reihe „Rolling Stone: Stories From The Edge“ aus dem Hause HBO.

Darüber hinaus konnte sich die SHE auch den düsteren Polizei-Thriller „Dark Crimes“ mit einem bemerkenswert aufspielenden Jim Carrey in der Hauptrolle und die deutschsprachigen Lizenzrechte an der Western-Comedy „Escape of Prisoner 681“ mit Ron Perlman sichern.



„Wir haben uns in der Vergangenheit mit unseren Drittmandaten und internationalen Zukäufen stets auf eine konsequente Erweiterung unseres bestehenden öffentlich-rechtlichen Content-Portfolios konzentriert. Die Programm-Säulen Spielfilm, Serie und Doku/Special Interest bilden die ideale Ergänzung zu unserem breiten Angebot aus hiesigen TV-Lizenzen,“ kommentiert SHE-Geschäftsführer Christian Rönsch.



„Bei all ihrer inhaltlichen Vielfalt bestechen die aktuellen Akquisen durch ihre individuellen Vermarktungschancen im Home Entertainment und TV. Wie zuletzt mit dem Zukauf unserer Meghan Markle-Titeln sind wir sicher, hier mit dem richtigen Timing eine erfolgreich gefensterte Vermarktung über sämtliche Vertriebskanäle steuern zu können,“ ergänzt Thore Vollert, Director of Marketing & Acquisitions der Studio Hamburg Enterprises.



ÜBER STUDIO HAMBURG ENTERPRISES



Die Studio Hamburg Enterprises GmbH (SHE) ist Teil der Studio Hamburg Gruppe, die als Tochter der NDR Media GmbH mit Kino- und TV-Produktion, Studiobetrieb, Postproduktion, Synchronisation etc. alle Bereiche der modernen Filmindustrie im nationalen wie internationalen Raum bedient.



Die Geschäftsfelder Rechte- und Lizenzhandel, Programmankauf und Koproduktion, internationaler Vertrieb, Digital Sales und Services sowie Home Entertainment und Label Management sind innerhalb der SHE eng miteinander verzahnt und folgen einer diversifizierten Vermarktungsstrategie. Die Gesellschaft mit Sitz in Hamburg und Niederlassungen in Berlin und München erwirbt darüber hinaus internationale Spielfilm- und TV-Lizenzen zur Programmauswertung in Kino, Fernsehen, Merchandising, VOD sowie auf DVD und Blu-ray und betreibt eigene E-Commerce-Angebote.



Die SHE betreut Vertriebsmandate bzw. Content-Partnerschaften der Anstalten der ARD, ZDF, BBC, Lionsgate, eOne, HBO Europe, Red Bull Media House, CBS, Turner, Warner Brothers und vielen weiteren.

