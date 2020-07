Pressemitteilung BoxID: 808308 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Baumaßnahmen am Kennedy-Ring - Kreuzung Wirsingstraße

Die Stadtwerke Schweinfurt informieren, dass ab Montag, den 27.07.2020, die Linien 12 und 13 (Rückfahrt) aufgrund von Baumaßnahmen umgeleitet werden.





Die Haltestellen „Johann-Georg-Gademann-Straße“ (beidseitig) sowie „Wirsingstraße“ (beidseitig) können während dieser Zeit nicht bedient werden.

Fahrgäste der Haltestelle „Johann-Georg-Gademann-Straße“ in Richtung Oberndorf werden zur Haltestelle „Hauptbahnhof“ stadtauswärts verwiesen.

Fahrgäste der Haltestelle „Wirsingstraße“ in Richtung Oberndorf werden zur Haltestelle „Ludwig-Krug-Straße“ verwiesen.

Fahrgäste der Haltestelle „Johann-Georg-Gademann-Straße“ in Richtung Roßmarkt werden zur Haltestelle „Hauptbahnhof“ stadteinwärts verwiesen.

Fahrgäste der Haltestelle „Wirsingstraße“ in Richtung Roßmarkt werden zur Haltestelle „Hauptbahnhof“ stadteinwärts verwiesen.





Die Stadtwerke Schweinfurt bitten um Ihr Verständnis.

