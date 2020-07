Pressemitteilung BoxID: 809110 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Bauarbeiten in der Georg-Schäfer-Straße

Die Stadtwerke Schweinfurt erneuern die Gas- und Wasserversorgungsleitungen in der Georg-Schäfer-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Landwehrstraße inklusive der seitlichen Leitungsanbindungen.



Der Baubeginn ist für den 3. August 2020 geplant. Die Bauzeit beläuft sich auf ca. 12 Wochen.



Um speziell im Kreuzungsbereich Ignaz-Schön-Straße/Georg-Schäfer-Straße zügig bauen zu können, wird dieser zeitweise in den Sommerferien 2020 für Kraftfahrzeuge komplett gesperrt. Der Fußgänger- und Radfahrbetrieb ist weiterhin möglich. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.



Selbstverständlich wird während der Bauzeit die Versorgung der Anschlussnehmer sichergestellt. Die Zufahrtswege für den Rettungsverkehr ist gewährleistet.



Aktuelle Informationen zur Baustellensituation sind auf der Internetseite der Stadtwerke Schweinfurt unter: https://www.stadtwerke-sw.de/aktuelles/baustellen/ veröffentlicht.



Wir bitten, diesen Bereich in der Bauzeit großräumig zu umfahren.



Die Stadtwerke bemühen sich, die notwendigen Arbeiten zügig auszuführen und bitten für die Unannehmlichkeiten um Verständnis.

