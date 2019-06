Pressemitteilung BoxID: 755039 (Stadtwerke Osnabrück AG)

Sperrung L95 Oesede - Neuer Bauabschnitt

Busse werden umgeleitet

Durch Straßenbauarbeiten im Bereich der Glückaufstraße (L95) in Georgsmarienhütte, kommt es von Mittwoch, den 12. Juni bis voraussichtlich Mittwoch, den 03. Juli 2019 zu einer Umleitung im Linienverkehr.



Betroffen sind die Linien 400 (FreizeitBus Teuto-Region) 413, 414, 467, 468 und N6.



Die Haltestellen „Kloster Oesede, Im Sutarb“, „Kloster Oesede, Markt“ in Richtung Oesede und „Steinigerturm“ können in Richtung Oesede deshalb nicht bedient werden. Für die Haltestelle „Kloster Oesede, Markt“ (in Richtung Oesede) wird ersatzweise die Haltestelle „Hauptschule“ angefahren.



Die Busse werden über die Bielefelder Straße – Laubbrink – Am Markt umgeleitet. Auf den umgeleiteten Linien ist mit Verspätungen zu rechnen.



Fahrgäste werden gebeten den aushängenden Hinweisen an den Haltestellen zu folgen.



Kloster Klip



In dem Zeitraum findet der Kloster Klip statt. Für den Zeitraum von Dienstag, den 18.Juni bis Montag, den 24.Juni werden die Busse umgeleitet. Die Haltestellen „Kloster Oesede, Markt“ und „Kloster Oesede, Hauptschule“ können in dieser Zeit nicht bedient werden.



Eine Ersatzhaltestelle „ Kloster Oesede, Markt“ wird in der Straße Laubbrink/Ecke Hohe Linde eingerichtet. Die Haltestelle „Kloster Oesede, Im Sutarb“ kann aufgrund der Fahrbahnsanierung weiterhin nicht bedient werden.



Weitere Informationen sind unter www.vos.info erhältlich.

