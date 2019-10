Pressemitteilung BoxID: 773770 (Sport-Club Freiburg e.V)

Lino Tempelmann verlängert Vertrag

Der Sport-Club hat den Vertrag mit Lino Tempelmann verlängert. Der 20-Jährige kam 2017 vom TSV 1860 München in die Freiburger Fußballschule, verpasste wegen einer Knie-OP allerdings den DFB-Pokalsieg 2018 mit den A-Junioren. Im März 2019 feierte der Mittelfeldspieler in der Zweiten Mannschaft sein Comeback und bestritt seither 13 Partien in der Regionalliga Südwest. In der aktuellen Saison stand er in sechs Spielen im Kader der Bundesliga-Mannschaft und im Spiel gegen RB Leipzig in der Startelf. Lino Tempelmann ist aktueller Spieler der deutschen U20-Nationalmannschaft und übernahm beim Auswärtssieg der DFB-Auswahl in den Niederlanden im September die Kapitänsbinde.



"Lino hatte großes Pech mit Verletzungen, hat sich aber durch kontinuierliche Arbeit über die U19 und die U23 zurückgekämpft", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Lino hat eine gute Mischung aus technischen Fähigkeiten und körperlicher Präsenz. Er ist in den vergangenen Monaten richtig nah an die Mannschaft herangerückt."



Lino Tempelmann selbst sagt: "Ich bin in meiner Freiburger Zeit bisher einen Schritt nach dem anderen gegangen und freue mich sehr, diesen Weg weiterzugehen. Ich spüre hier viel Vertrauen und habe beim SC das perfekte Umfeld für meine Entwicklung."



Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

