Mit wenigen Schritten zu besserem Schlaf

Nach einer durchzechten Nacht oder einem aufwühlenden Streit liegt die Ursache für schlechten Schlaf auf der Hand. Oftmals liegen die Ursachen aber nicht auf der Hand. Deshalb lohnt es sich, gezielt einige einfache Tipps auszuprobieren, um den Schlaf zu verbessern.



Ob man sich morgens gut erholt und fit fühlt, hängt u.a. von der Schlafdauer und -qualität ab sowie vom Ein- und Durchschlafvermögen. Wer mit einem dieser Punkte Probleme hat, kann versuchen, diese durch einfache Tricks in den Griff zu bekommen. Beim Einschlafen zählt dazu u.a. das Einüben bestimmter Rituale, die man mit der Zeit mit dem kommenden Schlaf zu verbinden lernt. Das tägliche heiße Bad, Lesen oder Entspannungsübungen vor dem Zubettgehen stimmen dann auf das Schlafen ein. Wichtig ist, dass man bei den Ritualen zur Ruhe kommt und sich möglichst entspannt. Um eine passende Atmosphäre für die Nacht zu schaffen, empfiehlt es sich, kurz vor dem Schlaf auf den Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. sowie zu verzichten. Das helle Licht der Elektrogeräte strengt die Augen an, überflutet mit Reizen und kann den Körper daran hindern, Melanin zu produzieren. Das Hormon wird bevorzugt bei Dunkelheit gebildet und gilt als sogenanntes Schlafhormon. Wälzt man sich wegen wiederkehrender Gedanken von einer Seite auf die andere, kann man versuchen, sich mithilfe von Vorstellungskraft oder leichten Ablenkungsmanövern, z.B. einem Hörbuch, zu behelfen. Das Aufschreiben belastender Gedanken kann hilfreich sein, um die nötige Distanz zu schaffen. Liegt man allzu lange wach, ist es sinnvoll aufzustehen und sich bis zum nächsten Anflug von Müdigkeit zu beschäftigen. Im Fokus der Aufmerksamkeit sollte außerdem das Schlafzimmer stehen. Ist es gemütlich eingerichtet und fühlt man sich wohl, ist dies eine gute Voraussetzung für guten Schlaf. Die Zimmertemperatur sollte dafür nicht zu hoch sein - ideal sind 16 bis 18 °C. Bei Bett, Matratze, Kissen und Bettwäsche kommt es darauf an, dass sie auf die persönlichen Schlafbedürfnisse abgestimmt sind und sich angenehm anfühlen. Um die Melaninproduktion zu unterstützen, ist der Raum am besten entsprechend abgedunkelt. An gutem Schlaf lässt sich übrigens auch am Tag arbeiten, nämlich in Form von ausreichend Bewegung, einer gesunden Ernährung und der reduzierung von Stressfaktoren.



