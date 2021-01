In diesem Jahr wurden Unternehmen aus verschiedenen Branchen der nordrhein-westfälischen Ernährungswirtschaft von Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW 2020 gewürdigt. Unter den stolzen Preisträgern wurden vier Unternehmen aus dem Kreis Olpe mit dem Preis geehrt, welche nicht nur wegen der Qualität ihrer Lebensmittelprodukte überzeugten, sondern sich darüber hinaus auch nachhaltig engagieren. Die Sondermann-Brot GmbH & Co. KG aus Drolshagen wurde dieser Ehre zu Teil und erhielt den Landesehrenpreis für die hervorragende Qualität ihrer Backwaren und für besondere Leistungen bei den DLG-Qualitätswettbewerben 2019/2020. Geschäftsführer Hermann Sondermann freut sich: „Wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung des Landes NRW, denn sie bestätigt unsere Beständigkeit, unseren hohen Qualitätsanspruch durch den regionalen und nachhaltigen Bezug unserer Zutaten und unser Herzblut für unsere Produkte. Zudem spiegelt dieser Preis unser Engagement für die Förderung des Nachwuchses dieser Branche wider, was uns als Ausbildungsbetrieb sehr wichtig ist und uns ausmacht.“ Die Backwaren der Sondermann-Brot Sauerland GmbH & Co. KG sind mehrfach mit «DLG-Gold für langjährige Produktqualität» prämiert und unterziehen sich seit 2001 jährlich einer sensorischen Qualitätsprüfungen durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).



Über die Auszeichnung:

Seit dem Jahr 2009 wird der Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW jährlich, durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Voraussetzung für die Verleihung des Landesehrenpreises ist, dass Unternehmen ihre Produkte in diesem Jahr einer Überprüfung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) unterzogen und dafür eine Auszeichnung in Gold erhalten haben. Neben dieser Bewertung, in der vor allem die Qualität und der Geschmack der Lebensmittel beurteilt wird, werden mit dem Landesehrenpreis auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, tarifgerechte Bezahlung, Engagement für Nachhaltigkeit oder die Nutzung eines Umweltmanagementsystems honoriert.





(lifePR) (