Schaffelhuber Communications auf der ITB 2017

Bereits zum zweiten Mal ist Schaffelhuber Communications mit einem eigenen Stand, der Schaffelhuber Media Lounge, auf der führenden Tourismus-Fachmesse ITB in Berlin vertreten gewesen. Die für Kunden aus dem nachhaltigen Lu-xustourismus bekannte PR Agentur präsentierte unter anderem Highlights wie die Sil-ver Muse, das neue Schiff der monegassischen Reederei Silversea, Bisate in Ruanda, das neue Gorilla Trekking Camp von Wilderness Safaris, die exklusive maledivische Privatinsel der Coco Collection Coco Privé mit eigener Coco Corner, sowie den Re-launch des Veranstalters Luxury Dreams.



Get-Together „BE A MUSE" am Weltfrauentag



Insgesamt begrüßte das Team von Schaffelhuber Communications an drei Tagen mehr als 300 Journalisten und Partner in der Schaffelhuber Media Lounge. Dabei startete die ITB hier gleich mit einem Highlight: Das diesjährige Get-Together am Weltfrauentag am 8. März stellte Schaffelhuber Communications unter das Motto „BE A MUSE". Gemeinsam mit den Medien immer wieder außergewöhnliche Geschichten zu den Traumkunden weltweit zu kre-ieren und außergewöhnliche Pressereisen und Medienkonzepte zu planen, die Journalis-ten und Leser berühren, ist eine der wichtigsten Aufgaben einer PR-Agentur, erklärte Agen-turinhaberin Anke Schaffelhuber bei der Begrüßung. Wie wichtig dabei Inspiration und Kre-ativität sind, diskutierten Tina Kirfel, General Manager EMEA Silversea Cruises und Schaf-felhuber Communications PR Direktor Natascha Sagorski auf der Bühne.



Dazu Agenturinhaberin Anke Schaffelhuber: „Für uns ist Reisen Muse und dies möchten wir mit unseren Traumkunden vermitteln. Bei unseren Kunden bekommen Journalisten zum Bei-spiel die Möglichkeit, das Reiseerlebnis als Gast zu erfahren und sich vor Ort ausreichend Zeit zu nehmen, die wahren Story Angles zu finden und anschließend echte Geschichten erzählen zu können."



Luxury Dreams in der Schaffelhuber Media Lounge



Auch am 9. März gab es in der Schaffelhuber Media Lounge Grund zu feiern. Die Berliner Unternehmer Michael und Marcel Kern stellten den Relaunch der CI und CD ihres Veran-stalters Luxury Dreams Partnern und Medien vor. Der inhabergeführte Reiseveranstalter Lu-xury Dreams kreiert exklusive Reiseerlebnisse nach Maß und stellt sich selbst den An-spruch, für jeden Lifestyle die passende Reise bieten zu können. Dazu wird Ende März auch die neue intuitiv bedienbare Homepage des Unternehmens online gehen, deren Preview auf der ITB präsentiert wurde.



Awards für Silversea und Soneva



Mit gleich zwei wichtigen Awards wurde der Schaffelhuber Communications Kunde Sil-versea Cruises ausgezeichnet: Bei den Connoisseur Circle Hospitality Awards am Mitt-woch im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade wurde Silversea mit dem einzigartigen „In-novation Award" ausgezeichnet. Nur 24 Stunden später nahm Tina Kirfel den Award „ Best Cruise Liner of the Year" des Premium-Reisemagazin Hideaways in Empfang.



Auch freuen durfte sich Greenhead und Soneva Gründer Sonu Shivdasani, er wurde bei den Connoisseur Circle Hospitality Awards in der Kategorie „Indian Ocean" für sein Lebens-werk und das neue Soneva Jani geehrt.



