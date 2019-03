Rukka präsentiert neuen Fahreranzug: die wasserfeste Lederkombi Aramos Corium+Platinum für Herren

06.03.19

Wasserfestes 3-Lagen-Laminat und hohe Atmungsaktivität gehören bei Rukka seit jeher zum Standardrepertoire. Diese Stärken hebt der neue Rukka Lederanzug Aramos Corium+Platinum auf ein neues Level. Er richtet sich an Cruiser- und Chopper-Fahrer ebenso wie an Piloten eines Tourers oder Sporttourers.



Corium+Platinum heißt das clevere 3-Lagen-Laminat, das den Spagat aus hoher Funktionalität, optimaler Atmungsaktivität und angesagtem Lederlook mit Bravour meistert. Der Vorteil: Kommt der Fahrer in ein Unwetter, schützen ihn die innovative Leder-Jacke und -Hose vor Wind, Kälte und Regen. Der abnehmbare Stretch-Kragen verhindert zudem, dass Feuchtigkeit zwischen Helm und Jacke dringt. Gleichzeitig hat Rukka das Leder perforiert und erzielt damit eine sehr hohe Atmungsaktivität und willkommene Abkühlung an warmen Tagen. Bei sommerlichen Temperaturen profitieren Fahrer auch von den großen Belüftungsöffnungen an den Seiten, die vom Saum bis zu den Achseln reichen. Sinkt die Thermometeranzeige, sorgt das herausnehmbare Thermoinnenfutter für eine angenehme Wohlfühltemperatur – es ist inklusive Ärmeln komplett als Jacke ausgeführt. Auch die Hose verfügt über ein herausnehmbares Thermofutter und punktet zudem mit einem Gummizug innen am Beinende, der verhindert, dass Wasser und Wind eindringen können. Gerade Chopper-Fahrer profitieren von diesem simplen, aber effektiven Detail.



Der Aramos Corium+Platinum ist mit D3O LP1 Gelenkprotektoren (CE-Norm EN 1621-1:2012) und einem D3O All Back Level 1 (EN 1621-2 2014) ausgestattet. Die Kombi besitzt insgesamt sechs Taschen, vier davon sind wasserdicht.



Die neue Lederkombi ist ab Ende März erhältlich. Die schwarze Jacke kostet 899 Euro und steht in den Größen 46 bis 62 zur Wahl. Die Hose für 799 Euro gibt es in normaler Länge in 46 bis 62.

