Pressemitteilung BoxID: 796755 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

Tourist-Information ab 11. Mai 2020 am neuen Standort im Stadteingang des Europa-Rosariums

Am 11. Mai 2020 eröffnet die Tourist-Information der Stadt Sangerhausen ihr neues Domizil im Stadteingang des Europa-Rosariums, sozusagen unmittelbar zwischen Rosengarten und Altstadt.



Die Öffnungszeiten werden ab diesem Zeitpunkt denen des Europa-Rosariums angeglichen. Im Mai ist täglich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.



Die Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen bleibt bis zum 10. Mai für den Besucherverkehr geschlossen. Während dieser Zeit erfolgt auch der Umzug zum neuen Standort in das Europa-Rosarium.



Telefonisch erreichbar sind die Tourist-Information und das ebenfalls noch geschlossene ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode bis zum 8. Mai von Montag bis Freitag 10.00 bis 14.00 Uhr unter der bekannten Telefon-Nummer der Tourist-Information: 03464 19433



Diese Telefon-Nummer bleibt natürlich auch nach dem Umzug zum Stadteingang bestehen, ebenso die e-mail Adresse: info@sangerhausen-tourist.de



Das EZB Röhrigschacht ist per e-mail unter info@roehrig-schacht.de erreichbar.



Hier nochmals einige Hinweise zu terminlich verschobenen Veranstaltungen:



Die Karten für die abgesagte Oldie-Disco vom 4. April behalten ihre Gültigkeit und können für die Disco am 3. Oktober genutzt werden.



Die Karten zum Kabarett unter Tage im Röhrigschacht mit Lothar Bölck, welches am 17. April stattfinden sollte, behalten ebenfalls ihre Gültigkeit. Mit dem Künstler konnte ein neuer Termin am 12. Februar 2021 vereinbart werden.



Es besteht bei beiden Veranstaltungen die Möglichkeit, die Karten ab 4. Mai im Gartenträume-Laden gegen Rückerstattung zurückzugeben.

