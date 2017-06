Großer Ansturm zum Kindertag

Dieses sonnige Wetter macht Lust auf Eis… Das dachten sich auch die Kinder der KITA Löwenzahn, die zum Kindertagsprogramm im Europa-Rosarium Sangerhausen zu Gast waren.



Nach dem lustigen Unterhaltungsprogramm mit Franz, dem Knallfrosch, in der ROSENARENA, lud die neue RosenEisdiele am Haupteingang des Europa-Rosariums zu einer Kugel Eis.



Ergänzt wird das reichhaltige Eisangebot mit frischen Waffel- & Crêpevariationen von süß bis herzhaft, welche die Parkbesucher seit Beginn der Rosensaison 2017 bei einem einzigartigen „Rosenblick“ genießen können.



Für die kleinen Besucher gibt es eine Mal- & Spielecke, die zum kreativen Verweilen einlädt.



Mit der „RosenEisdiele“ erweitert die Rosenstadt Sangerhausen GmbH kontinuierlich die Erlebnisvielfalt aus Natur, Kultur und Kulinarik in der größten Rosensammlung der Welt. Ein Besuch lohnt sich also zu jeder Jahreszeit.

