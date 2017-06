26. Juli 2017 im Europa-Rosarium: "Tag der Gärtner"

Am 26. Juli um 10.00 Uhr können die Besucher nach Voranmeldung einen Blick hinter die Kulissen der größten Rosensammlung der Welt werfen.



Begleiten Sie unsere Gärtnerinnen und Gärtner im Europa-Rosarium bei der Arbeit. Erfahren Sie mehr über die aktuellen Pflegearbeiten bei einer kleinen Führung durch einzelne Bereiche des Parks und kommen Sie ins Gespräch zu all Ihren Fragen rund um die Rose.



Zum Abschluss der Führung laden wir zu einer Tasse Kaffee in das RosenCafé, in die RosenEisdiele oder in die Parkgastronomie am Haupteingang.



Die Teilnahme an der ca. 1-stündigen Führung ist kostenfrei und nur mit vorheriger Anmeldung bis 12.07.2017 möglich. Für den Eintritt gilt der aktuelle Tageseintrittspreis.



Anmeldungen werden schriftlich unter: Rosenstadt Sangerhausen GmbH, Am Rosengarten 2a, 06526 Sangerhausen oder online unter: www.europa-rosarium.de entgegengenommen.

