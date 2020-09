Ob Antihaftversiegelung, Silikonküchenhelfer, Temperaturbeständigkeit – In der RÖSLE Küche und BBQ Welt gibt es immer Themen und neue Informationen, die interessant und nennenswert sind.



Mit unserem kleinen Service-ABC wollen wir Sie hierbei auf dem Laufenden halten.



Heute im Fokus:



B | Broschüren für Endverbraucher



Alle Infos rund um das Thema Kochen und Grillen mit RÖSLE stehen nun auch auf der Webseite im Bereich „CAMPUS“ zum Download zur Verfügung.



So zum Beispiel der aktuelle Magalog BBQ, das Pfannen ABC oder auch die Infobroschüre zu den neuen Messer- Serien. Hier geht’s zur Mediathek: https://www.roesle.com/de-de/campus/mediathek/



O | Outlet Shopping mit RÖSLE – in Marktoberdorf oder in Ochtrup



In den beiden Outlet Shops lädt RÖSLE zu spannenden Angeboten ein! Hier finden sich aktuelle Produkte, Auslaufartikel sowie Artikel, die kleine Beschädigungen oder keinen Karton mehr haben.



Eben Outlet-Shopping mit der Chance auf echte Schnäppchen.



Im Designer Outlet in Ochtrup mit besonderem Service: Grillgeräte, die vor Ort gekauft werden, werden kostenfrei an die Wunschadresse geliefert. Auch im heimischen Marktoberdorf im Allgäu kommen Hobby- sowie Profiköche auf den Geschmack.



Öffnungszeiten und Infos unter:



https://www.roesle.com/de-de/ueber-uns/roesle-shop-allgaeu/



https://www.roesle.com/de-de/ueber-uns/roesle-shop-ochtrup/



P | Playlists – Ohren auf!



Zum Grillen und Kochen gehört neben der richtigen Ausstattung auch der richtige Sound. RÖSLE sorgt gleich mit zwei aktuellen Playlists auf Spotify für gute Laune in der Küche und am Grill.



RÖSLE Love Cook Live oder RÖSLE Grill & Chill: Ob deutscher Pop von Nena, englische Songs der Pop-Rock-Sängerin P!nk oder Calvin Harris mit Elektro und House Musik und vielen weiteren Klassikern. Da steht niemand mehr alleine in der Küche, am Grill oder liegt einsam im Liegestuhl.



Einfach unter Spotify eingeben und reinhören!



R | Rezepte – Mal wieder Lust auf was Neues, aber keine Idee?



Was koche ich heute? Wer kennt sie nicht diese Frage.



RÖSLE inspiriert hier mit leckeren Rezeptideen für BBQ und Küche.



Klassische deutsche Küche, wie Allgäuer Kässpatzen oder exotische Pfannengerichte, pikante Tapas oder Karibikfeeling mit einer exotischen Fischpfanne. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!



Die passenden Küchenhelfer und Pfannen finden sich dann auch gleich im Online Shop!



Hier geht es zu den Rezepten:



https://www.roesle.com/de-de/campus/rezepte/



S | Social Media – Am Puls der Zeit.



Auch auf Facebook und Instagram versorgt RÖSLE seine Kunden mit den aktuellen Neuheiten, vielen leckeren Rezepten, Tipps und Tricks für die Küche oder einen gelungenen BBQ-Abend.



Die RÖSLE Community wächst stetig.



Also am besten einfach folgen und am Puls der Zeit bleiben.



