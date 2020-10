Kein Metall der Welt reflektiert das natürliche Licht so, wie Silber es tut. Robbe & Berking schafft seinem Silber deshalb nun eine ganz besondere Bühne. Raus aus der Schublade – rauf auf Ess- oder Lounge-Tisch, Yachtdeck oder Sideboard und damit dorthin, wo das Leben spielt. Ein wahres Centrepiece mit großer Strahlkraft im Inneren und - sowohl im offenen wie geschlossenen Zustand - sehr coolem Design: THE BOX.



Stets einsatzbereit errät THE BOX was der Gast will. Ein Filet zerschneiden, eine Suppe löffeln oder den Tee umrühren. Für alles hält sie nicht nur die richtigen, sondern auch edle Werkzeuge bereit und lässt – kaum geöffnet – den ganzen Raum funkeln. Ein besonderer Glanz, den Kenner in aller Welt im täglichen Einsatz ebenso lieben, wie in besonderen Momenten mit Familie und Kindern, guten Freunden oder Geschäftspartnern. Essgewohnheiten finden zunehmend einen informellen neuen Chic. Die Kombination aus Eleganz, Raffinesse und kosmopolitischem Stil machen aus der Robbe & Berking Box ein absolutes Must-have, das in jedem Umfeld Akzente setzen wird.



Die mit viel Liebe zum Detail in Flensburg und dem benachbarten Dänemark gefertigte Box hat einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von EUR 380,- und bietet je 6 versilberten oder silbernen Menülöffeln, Menügabeln, Menümessern und Kaffeelöffeln der Robbe & Berking Bestseller Martelé, Riva und Belvedere Platz. Als Premierenangebot erhalten Silberfreunde die edle Box bis zum 31. Dezember 2020 beim Kauf des 24-teiligen Bestecks einer der drei Kollektionen auf Wunsch als kostenfreie Zugabe.



Das war ein aufregendes Jahr. Verleihen wir ihm in den letzten Monaten noch etwas Glanz.

