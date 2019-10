Pressemitteilung BoxID: 771912 (Ring Christlich-Demokratischer Studenten - RCDS Bundesverband)

RCDS fordert konsequente Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit an Deutschen Universitäten

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) stellt sich vehement gegen Personen und deren Taten, welche die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre in Frage stellen und missachten. Diese Freiheit gilt als Grundpfeiler der Deutschen und derer Universitäten, die im umfassenden politischen Diskurs in Asten, Studentenparlamenten und politischen Hochschulgruppen praktiziert und ausgelebt wird – auch und vor allem bei kontroversen gesellschaftlichen Themen.



Der Vorsitzende des RCDS-Bundesverbandes, Henrik Wärner untersteicht die enorme Bedeutung der verfassungsrechtlichen Grundsätzlichkeit: „Eine freie wissenschaftliche Lehre gehört zu den Rechten und Pflichten eines jeden Dozenten und die ihm übergeordneten Institutionen und der Staat sind verpflichtet, diese zu wahren und zu schützen“.



An der Universität in Hamburg wurde Professor Lucke massiv in seiner Vorlesung gestört: Vertreter linker Gruppierungen, vordergründig der Antifa, schossen Papierkugeln auf ihn, ein junger Mann rempelte ihn und eine Frau versuchte mehrfach, seinen Laptop zuzu klappen, etliche skandierten „Hau ab!“ oder „Nazischwein“. Mehrere hundert Demonstranten verhinderten so die erste Vorlesung Luckes nach dessen Rückkehr an die Universität.



Henrik Wärner weiter: „Die Meinungsfreiheit als eine der größten Errungenschaften unserer Demokratie auf solch eine Weise zu torpedieren, spricht nicht nur für Unsittlichkeit, sondern offenbart auch die wahren Feinde der Demokratie. Wenn es zugelassen wird, dass Professoren in diesem Land beleidigt und körperlich angegangen werden aufgrund dessen, was sie äußern, ist für jeden Demokraten der Zeitpunkt gekommen, dagegen einzutreten.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (