Rosen und Weinbergpfirsiche zwischen den Reben an der Mosel sind ein bekanntes Bild, aber Lavendel? In der Weinberglage „Lehmener Würzlay“, 20 Kilometer südwestlich von Koblenz, ist der lila Lippenblütler jedoch schon seit langer Zeit ein vertrauter Anblick. Dem Verein „Lehmer Razejunge“ ist es zu verdanken, dass dort über 3000 Lavendelsetzlinge gepflanzt werden konnten. Die erfreuen sich vor allem bei Bienen, Hummeln und Schmetterlingen außerordentlich großer Beliebtheit und verhindern obendrein die Verbuschung der nicht mehr bebauten Flächen.



Die Bienen schwärmen vom Lavendel



Auf dem Areal des „Razejungenwingerts“ zwischen dem südlichen Ortsrand der Weinbaugemeinde Lehmen und dem Naturschutzgebiet Ausoniusstein gibt es überdies zwei Bienenvölker, die fleißig Nektar für den Lavendelhonig sammeln. Der ist längst zu einem vielgefragten Produkt geworden und wird von Kennern für seine Natürlichkeit und sein würziges Aroma geschätzt. Als Brotaufstrich ist er ebenso geeignet wie zum Süßen von Tee, Backwaren, Müslis oder Desserts.



Lehrgarten mit über 30 Kräutern



Der Honig ist nicht das einzige Produkt, das aus dem duftenden Lavendelgarten hervorgeht: Es gibt Lavendeltee, Lavendellikör und Lavendelzucker sowie die bekannten Lavendelsäckchen für den Wäscheschrank.



Der „Razejungewingert“ kann auf eigene Faust erkundet werden. Dort gibt es auch einen Lehrgarten mit über 30 Kräutersorten und leicht verständlichen Thementafeln. Der Begriff „Razejunge“ geht übrigens auf die Raze, ein Rückentragegestell zurück, mit dem die Burschen einst den Stallmist in die



Die Lehmener Würzlay ist ein Leuchtpunkt der biologischen Vielfalt im Weinanbaugebiet Mosel und damit Teil eines regionweiten Projekts.



Weitere Informationen unter www.rlp-tourismus.de/mosel-saar

(lifePR) (