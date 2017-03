Halbseitige Sperrung der Straße Am Schönenkamp - Buslinie 785 fährt eine Umleitung

Wegen Bauarbeiten wird die Straße Am Schönenkamp zwischen der Hasselsstraße und dem Erlenweg halbseitig gesperrt – ab Montag, 3. April, 7 Uhr, für etwa drei Monate. Davon betroffen ist auch die Buslinie 785. Die Busse fahren in Richtung Langenfeld zwischen den Haltestellen „Altenbrückstraße“ und „Hoxbach“ eine Umleitung.



Die Haltestelle „Hassels, Kirche“ wird an die Haltestelle „Hassels, Kirche“ der Linie 730 in Richtung Benrath verlegt. Die Haltestelle „Dirschauer Weg“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Hoxbach“ oder die verlegte Haltestelle „Hassels, Kirche“ nutzen.



Information

Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden. Durch die Umleitung kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

