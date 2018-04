City-Lauf in Ratingen-Lintorf: Änderungen für fünf Buslinien

Wegen des City-Laufs in Ratingen werden Teile der Lintorfer Innenstadt zwischen den Haltestellen „Lintorf, Rathaus“ und „Rehhecke“ gesperrt – am Sonntag, 15. April, von 7 bis 18 Uhr. Davon sind auch die Buslinien O16, O19, 751, 752 und 754 betroffen. Wegen fehlender rechtzeitiger Informationen des Veranstalters können nicht die gleichen Umleitungen und Ersatzhaltestellen eingerichtet werden wie in den Vorjahren. Hier die Änderungen im Detail:



Linien O16, O19 und 754



Die Busse enden in Richtung Breitscheid (Linie O16), Siemensstraße (Linie 754) und Fliedner Krankenhaus (Linie O19) bereits an der Haltestelle „Lintorf, Kirche“, wenden und fahren wieder zurück. Der gesperrte Abschnitt muss leider entfallen.



Linie 751



Die Busse fahren in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Lintorf, Friedhof“ und in Richtung Hösel ab der Haltestelle „An den Banden“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Am Gierath“, „Am Sonnenschein“, „Lintorf, Sportplatz“, „Lintorf, Rathaus“, „Am Löken“, „Am Kreuz“, „Rehhecke“ und „Am Schließkothen“ müssen leider entfallen.



Linie 752



Die Busse fahren in Richtung Mülheim ab der Haltestelle „Lintorf, Kirche“ und in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Lintorf, Friedhof“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Lintorf, Rathaus“, „Am Löken“, „Am Kreuz“, „Rehhecke“, „Zechenweg“, „Fohlenweg“, „Am Kämpchen“ und „Schumannsdieken“ müssen leider entfallen.

