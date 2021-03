Seit dem 01.02.2021 gibt es einen neuen youtube-Kanal, der darüber aufklärt, wie frühere traumatische Erfahrungen sich auf unser heutiges – traumagesteuertes – Essverhalten auswirken. Er heißt „On Food And Love“ und richtet sich an Menschen, die unter einer Essstörung (BED, Anorexie, Bulimie) leiden, aber auch an alle, die mit ihrem Essverhalten und mit ihrer Figur unzufrieden sind. Dabei ist das Ziel, sich über die Beobachtung des eigenen Essverhaltens selbst zu erkennen.



Den Kanal betreibt die Diplom-Psychologin Renate Göckel-Kleess. Die approbierte Psychotherapeutin und Buchautorin hat sich nach über dreißig Jahren Erfahrung in ihrer Fachpraxis für Essstörungen dazu entschlossen, einen Kanal anzubieten, in dem sich der Viewer in kurzen und knappen Videos über Themen informieren kann, die ihn zum Nachdenken über das eigene Essverhalten und seine seelischen Motivationen anregen. „Nur was man wahrnimmt, kann man auch verändern“, so die Psychotherapeutin.



Unter „On Food And Love“ erscheinen wöchentlich ein bis zwei Kurzfilme über für die Zielgruppe relevante Themen. Derzeit sind bereits zehn Filme online. Die Themen: „Trauma und Essen“, „Unterzuckerung“, „Heimliche Saboteure beim Abnehmen“, „Wenn der Körper nach mehr verlangt“, „Heimliche Wünsche an die Traumfigur“.



Wer sich über den Kanal hinaus zum Themenkomplex traumagesteuertes Essverhalten informieren möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage www.goeckel-kleess.de



“On Food And Love” auf youtube

