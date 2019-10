Pressemitteilung BoxID: 770831 (real GmbH)

Einkaufen mit Genuss - Der beste Wochenmarkt Deutschlands kommt nach Unterfranken

Eröffnung Markthalle Aschaffenburg

Nach dem erfolgreichen Start des Markthallen-Konzeptes in Krefeld und der weiteren Expansion nach Braunschweig und Balingen bei Stuttgart eröffnet real in Aschaffenburg nun die vierte Markthalle. Kunden erwartet hier ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis, mit einer großen Auswahl regionaler und nachhaltiger Produkte, unschlagbarem Service, frischen und hausgemachten Produkten sowie einem einzigartigen Gastronomiebereich, der keine Wünsche offen lässt.



„Es geht weiter. Wir haben jetzt innerhalb eines Jahres drei weitere Markthallen eröffnet: neben Braunschweig und Balingen nun auch eine in Aschaffenburg. Mit dem Standort Krefeld sind das jetzt in Summe vier Markthallen. Es zeigt sich, dass dieses Konzept von unseren Kunden angenommen wird“, sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento „Das bedeutet, dass wir unseren Kunden Manufakturen des guten Geschmacks anbieten – mit einzigartigen Produkten in bester Qualität, einer Marktküche und einem Sortiment, in dem Frische, Regionalität, Nachhaltigkeit und faire Preise groß geschrieben werden.”



„Nach der erfolgreichen Errichtung der Markthalle in Braunschweig haben wir zusammen mit dem Projektteam der METRO PROPERTIES auch die Markthalle Aschaffenburg geplant und gebaut”, erklärt real CEO Henning Gieseke. „Der ursprüngliche Markt, der noch aus den 1950er Jahren stammte, wurde dafür komplett abgerissen. Auf dem Grundstück im Gewerbegebiet Strietwald entstand nun innerhalb von zehn Monaten ein vollkommen neuer Markt, der mit neuester Technik, einem umfangreichen gastronomischen Angebot und einer ansprechenden Atmosphäre auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Im Rahmen des Umbaus wurde auch das vorherige mehrstöckige Parkdeck abgerissen und durch eine großzügige, ebenerdige Parkfläche ersetzt.”



Auf rund 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche spiegelt der neu gebaute Markt in Aschaffenburg traditionellen Markthallencharakter wider. Das unaufdringliche, naturfarbene Design der Fassade wird unterstützt von Grünelementen, Rankgittern mit Pflanzen und Gabionensteinen. Neben der architektonischen Neuausrichtung zeichnet sich der Standort zukünftig durch ein erweitertes Service-Angebot aus. Der Markt verfügt über eine optimale verkehrstechnische Anbindung. Eine neue Bushaltestelle verbessert die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und eine neue Zufahrt zum Areal von der Horchstraße mit einem neu angelegten Kreisverkehr optimiert die Erreichbarkeit mit dem PKW.



Manufakturen des guten Geschmacks



Das Konzept der Markthallen wurde dem Vorbild klassischer Wochenmärkte nachempfunden. Dabei arbeiten Produzenten, Fachhändler und Handwerksmeister Seite an Seite unter einem Dach in kleinen Genussmanufakturen, die wie auf einem Marktplatz angeordnet sind. Neben einem Meistermetzger und dem Käsefachberater gibt es einen Barista in der eigenen Kaffee-Bar, Weinfachberater, Fischhändler, Handwerksbäcker und Konditormeister. Von der Pizza- und Pastatheke bis zur Sushi-Theke bieten die Stände dabei alles, was das Herz begehrt, darunter auch viele Speisen und Lebensmittel, die in Eigenproduktion hergestellt werden.



Herzstück des Gastronomiebereiches ist die Marktküche, in der vor den Augen der Kunden wechselnde Gerichte aus bevorzugt regionalen Zutaten frisch zubereitet werden. Direkt gegenüber finden Kunden die hauseigene Bäckerei, in der mehrmals täglich frische Backwaren und regionale Backspezialitäten produziert werden. Den dazu passenden Kaffee gibt es in der benachbarten Kaffee-Bar – selbstverständlich sowohl zum Mitnehmen, als auch zum Genießen direkt vor Ort. Zwischen den einzelnen Manufakturen laden rund 70 Sitzplätze zum Verweilen ein. Der Sitzbereich erhält durch eine in die Seite des Marktes eingelassene, großflächige Panoramascheibe besonders viel Tageslicht.



Hochwertige Produkte aus dem Frischebereich für den kleinen Hunger gibt es an der Frische-Bar. Von frisch gepressten Säften und Smoothies über Salate bis hin zu verzehrfertig zubereitetem Obst bietet das Angebot eine große Auswahl gesunder Produkte to go.



Einzigartiges Sortiment mit nachhaltigen und regionalen Produkten



Rund 65.000 Artikel finden sich auf der Verkaufsfläche neben dem Gastronomiebereich, darunter alle Produkte des täglichen Bedarfes sowie Bio-Produkte unter anderem von regionalen Bio-Produzenten, die z.B. Obst- und Gemüse oder fangfrische Forellen aus der regionalen Produktion täglich frisch liefern.



Zu den neuen Sortimenten gehört außerdem eine große Auswahl an Produkten für eine vegetarische, vegane oder glutenfreie Ernährung. Alles bequem an einem Ort und klar gekennzeichnet. Außerdem bietet die Markthalle nun ein modernes Technik-Center, eine Fachabteilung für Fahrräder und E-Bikes sowie eine Auswahl internationaler Spezialitäten, unter anderem aus Japan, Russland und Korea.



Bio-, Demeterprodukte und Permakultur



Zu allen Produkten gibt es auch nachhaltige Alternativen. Dazu gehören Produkte mit bekannten Siegeln, wie Fisch aus nachhaltigem Fang mit MSC-Zertifizierung, Obst und Gemüse aus kontrolliert permakulturellem Anbau sowie Produkte aus Demeter-zertifizierter Herstellung. Auch bei den Verpackungen wird in der Markthalle Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. In der Obst- und Gemüseabteilung stehen den Kunden daher robuste und waschbare Mehrwegnetze sowie Papiertüten anstatt Plastikbeutel zur Verfügung. An den Käse- und Wurst-Bedientheken wird schon bald nach der Eröffnung ein Einkauf mit selbst mitgebrachten Mehrwegbehältern möglich sein, so dass hier eine zusätzliche Verpackung sogar vollständig vermieden werden kann.



Starkes Team für besten Service



Die Bauarbeiten zu der neuen Markthalle Aschaffenburg begannen im Oktober 2018 mit der Herrichtung und der Erschließung des Geländes. Mitte April 2019 wurde die Markthalle an das umliegende Areal angeschlossen, das Parkplatzkonzept mit ca. 300 ebenerdig gelegenen Parkplätzen und die Außenanlage des Geländes wurden angelegt. Die Übergabe des Gebäudes an real erfolgte termingerecht Mitte August 2019. Die 70 Mitarbeiter wurden während des fast zwei Jahre dauernden Umbaus bei vollem Gehalt weiterbeschäftigt. „Zusätzlich zu den Bestandsmitarbeitern haben wir noch 120 neue Kollegen für die Markthalle Aschaffenburg eingestellt“, sagt Jörg Kramer, Arbeitsdirektor der real GmbH. „Damit stellen wir uns auf die neuen Aufgabenbereiche der Markthalle ein. So mussten wir zum Beispiel für den Gastronomiebereich allein elf Köche neu einstellen, zusätzlich Metzgermeister, Bäckermeister und Sommeliers.“ Durch diese neuen Fachkräfte garantiert die Markthalle Aschaffenburg besten Service und kompetente Beratung.



Im Eingangsbereich der neuen Markthalle bieten verschiedene Konzessionäre zusätzliche Dienstleistungen für die Kunden. So finden sich hier unter anderem ein Blumenfachgeschäft, ein Schlüsseldienst und ein asiatisches Imbiss-Restaurant.



„Ich freue mich, dass wir nach dem erfolgreichen Neubau wieder für unsere Kunden da sein können”, sagt Klaus Ott, Geschäftsleiter der Markthalle Aschaffenburg. „Ab heute haben wir wieder von montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr für alle Kunden geöffnet.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (