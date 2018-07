FC Dornbirn gewinnt als Japan die Mini-WM im Ravensburger Spieleland

Im Ravensburger Spieleland drehte sich am vergangenen Wochenende alles um den schwarz-weißen Ball: Am Samstag gewann der SV Erzingen (D) das Finale des Dreiländer-Turniers, am Sonntag siegte der FC Dornbirn (AT) als Japan in der Mini-WM. Insgesamt 20 Mannschaften der E- und F-Jugend waren am Wochenende auf Einladung vom Fußballcamp Schmid in den Freizeitpark am Bodensee gereist und bei den beiden Turnieren gegeneinander angetreten.



Bereits zum sechsten Mal wurde das Finale des Dreiländer-Turniers der Jahrgänge 2009 und jünger im Ravensburger Spieleland ausgetragen. 54 F-Jugendmannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz spielten im Vorfeld in fünf Qualifikationsturnieren um den Einzug ins Finale. 10 Mannschaften aus Deutschland überstanden die Vorrunde und kämpften am vergangenen Sonntag im Spieleland um den beliebten Pokal. Am Ende setzte sich der SV Erzingen (D) mit 3:0 gegen den VfL Pfullingen (D) durch und sicherte sich neben dem Sieg einen Mannschaftsausflug ins Ravensburger Spieleland. Das kleine Finale um Platz 3 gewann der FC Wangen (D) gegen den TSV Wombrechts (D) mit 3:1.



Am Sonntag ging es dann bei der Mini-WM hoch her. Während in Russland die Weltstars des Fußballs noch auf das große Finale warten, stehen die Weltmeister im Ravensburger Spieleland schon fest. Bei der Mini-WM 2018, die zusammen mit dem Fußballcamp Schmid am Wochenende auf dem Spieleland-Rasen stattfand, kämpften 10 E-Jugend-Mannschaften aus der Region um den Titel. Über ein Losverfahren wurden die Vereine den verschiedenen Nationen zugeteilt. Wie im echten Leben gab es dann ganz nach dem Spielplan der WM spannende Spiele mit großen Emotionen und vielen Toren. In einem packenden Endspiel setzten sich die österreichischen Nachwuchskicker des FC Dornbirn (AT) im Trikot von Japan mit 3:0 gegen Portugals Nationalmannschaft, gespielt vom FC Rheintal (AT), durch. Im Spiel um Platz 3 besiegte der SV Erzingen 1 (D) als Deutschland die Spieler des SV Oberreitnau (D) als Russland mit 2:1.



Die Organisatoren des Dreiländer-Turniers und der Mini-WM – das Team des Fußballcamp Schmid um die Chef-Organisatoren Daniel und Ewald Schmid – sorgten für eine Betreuung der Spieler und deren Trainer. Während den Spielpausen nutzen alle Teilnehmer die Attraktionen im Ravensburger Spieleland ausführlich.

