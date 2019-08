Pressemitteilung BoxID: 762805 (Ratsherrn Brauerei GmbH)

World Beer Award 2019

Ausgezeichnet: Ratsherrn zweifacher Weltmeister

Bereits zum 19. Mal fanden die World Beer Awards statt, bei denen alljährlich die besten Biere der Welt ausgezeichnet werden. Die Hamburger Ratsherrn Brauerei hat erstmals mit insgesamt zwölf verschiedenen Bieren teilgenommen und konnte die Jury in allen eingereichten Stilrichtungen überzeugen: In der Kategorie „Country und Style“ gab es 5 x Gold und 4 x Silber. Somit zählen auch drei Sorten aus dem im Handel etablierten Kern-Sortiment zu den deutschen Landesbesten: Das Ratsherrn „Pale Ale“, das „Moby Wit“ und der „Matrosenschluck“. Das Ratsherrn „Ahab´s Revenge“ wurde gar zum „besten Sour Ale Deutschlands“ gekürt. Des Weiteren holte Ratsherrn im internationalen Segment mit dem New Era Pilsener „Pfeffersack“ sowie mit dem „Coffee Quad“ – einem Collab-Brew mit der benachbarten Kaffeerösterei elbgold – jeweils den Titel „Bestes Bier der Welt“ in der entsprechenden Kategorie.



Die internationalen Bierexperten-Jury hat die Gewinner aus über 3.500 verschiedenen eingereichten Brauspezialitäten aus über 50 Ländern gekürt. Nationale sogenannte „Tasting Panels“ fanden in drei Runden in Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Kanada und den USA statt. Den krönenden Abschluss der Weltmeisterschaft bildete diese Woche Mittwoch, am 7. August, das Finale in London.



Für die Ratsherrn Brauerei bedeuten die Auszeichnungen eine internationale Anerkennung auf höchstem Niveau: „Wir sind stolz, dass wir mit unseren Ratsherrn Bieren in den verschiedensten Kategorien überzeugen konnten. Denn wir möchten erlebbar machen, wie vielfältig und modern die deutsche Braukunst sein kann. Das Lob gilt insbesondere unseren innovativen Braumeistern, die immer wieder mit neuen Rezepten, die zumeist traditionelle Bierstile interpretieren, zu überraschen wissen“, so Pressesprecher Daniel Hertrich.



Ratsherrn Auszeichnungen bei den World Beer Awards 2019

World´s Best Style Winners:

- Flavoured Chocolate & Coffee: Sieger ist das Ratsherrn Coffee Quad

- Flavoured Herbs & Spice: Sieger ist das Ratsherrn Pfeffersack



World´s Best Country Winners Germany:

- Sour/Wild Ale: Sieger ist das Ratsherrn Ahab´s Revenge

- American-Style Pale Ale: Gold für das Ratsherrn Pale Ale

- Goldes Ales: Gold für das Ratsherrn Organic Wheat Ale

- Stout & Porter: Gold für das Ratsherrn Noctopus Imperial Stout

- Belgian Style Witbier: Gold für das Ratsherrn Moby Wit Belgian White Ale

- Hoppy Wheat Beer: Gold für das Ratsherrn Matrosenschluck Oat White IPA

- Smoked: Silber für das Ratsherrn Smoked Pilsener

- IPA American Style: Silber für das Ratsherrn Coast Guard Westküsten IPA

- Hoppy Pilsener: Silber für das Ratsherrn Dry Hopped Pilsener

- Hoppy Pilsener: Silber für das Ratsherrn Pilsener



Fakten zum World Beer Award

• Die eingereichten Biere werden in mehreren Runden bewertet.

• In Runde 1 testen Expertenjurys in Brasilien, Kanada, der USA-Westküste, Deutschland und in Großbritannien die teilnehmenden Produkte

• Die Biere werden hinsichtlich landestypischem Stil und Herstellungsprozess bewertet.

• Die Ländergewinner treten im Finale gegeneinander an, so dass der „Weltmeister“ ermittelt werden kann.



Mehr Informationen unter www.worldbeerawards.com

