Pressemitteilung BoxID: 772424 (Qatar Airways)

Qatar Airways veranstaltet Pressekonferenz in Langkawi, um die Eröffnung der dritten Destination nach Malaysia zu feiern

Vier wöchentliche Flüge über Penang mit einer Boeing 787 Dreamliner, ab 27. Oktober 2019 fünfmal wöchentlich

Anlässlich der Einweihung des Erstfluges von Qatar Airways nach Langkawi, Malaysia, veranstaltete der Chief Executive der Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, am 16. Oktober 2019 eine Pressekonferenz im Ritz-Carlton in Langkawi.



An der Pressekonferenz nahmen der qatarische Botschafter in Malaysia, Fahad Mohammed Kafoud; Charge d'Affaires der Botschaft von Malaysia in Qatar, Mohamad Shahir Sabarudin; der General Manager für das Marketing der malaysischen Flughäfen, Mohamed Sallauddin Mat Sah und der Chief Executive Officer der Langkawi Development Authority (LADA), Dr. Hezri Bin Adnan teil.



Auf der Pressekonferenz hob Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker die soliden Expansionspläne der preisgekrönten Fluggesellschaft hervor, ebenso wie ihr Engagement, mehr Besucher über den preisgekrönten Hamad International Airport (HIA) in Doha nach Malaysia zu bringen und Langkawi mit seinem umfassenden globalen Netzwerk zu verbinden.



Al Baker sagte: „Wir freuen uns sehr, unseren neuen Direktflug nach Langkawi, unserem dritten Gateway in Malaysia, starten zu können. Langkawi ist sowohl ein wichtiges Reiseziel als auch ein wachsendes Konferenz- und Ausstellungszentrum, das bei internationalen Besuchern immer beliebter wird. Diese neue Destination wird unseren malaysischen Passagieren noch mehr Komfort und eine verbesserte Konnektivität zu einer großen Auswahl an Zielen in unserem globalen Streckennetz bieten. Wir laden alle unsere Passagiere weltweit ein, das ‚Juwel von Keda‘ zu erleben, und wir freuen uns darauf, Sie alle an Bord zu begrüßen.“



Qatar Airways nahm 2001 Direktflüge nach Kuala Lumpur und 2018 Flüge nach Penang auf. Derzeit bietet die Fluggesellschaft mehr als 25 Flüge pro Woche nach Malaysia an. Im Oktober 2001 gab Qatar Airways seine Codeshare-Vereinbarung mit Malaysian Airlines bekannt, die 2018 erweitert wurde.



Langkawi entwickelt sich schnell zu einem international anerkannten Reiseziel und verzeichnet ein enormes Wachstum im Hinblick auf die Besucherzahl, die seit 2013 um fast 10% gestiegen ist. Das tropische Paradies hat den Status eines UNESCO Global Geoparks, von denen es weltweit nur 64 gibt. Es verfügt zudem über eine Duty-Free-Zone, die besonders beliebt bei Käufern ist, und bietet außerdem verschiedene MICE-Einrichtungen (meetings, incentives, conferencing and exhibitions).



Als eine der weltweit führenden internationalen Luftfrachtgesellschaften ist Qatar Airways Cargo bereits in Malaysia präsent und betreibt Flüge von und nach Kuala Lumpur mit einer Kapazität von bis zu 300 Tonnen pro Woche und effizienten Verbindungen nach Europa, in den Mittleren Osten und nach Afrika über das hochmoderne Drehkreuz der Fluggesellschaft in Doha. Langkawi wird sich ebenfalls dem Luftfrachtnetz von Qatar Airways anschließen und die Fracht der Fluggesellschaft wird bis zu 40 Tonnen pro Woche von und nach Langkawi über Penang betragen.



Der neue Flug nach Langkawi ist Teil der starken Expansionspläne der Fluggesellschaft in Südostasien und markiert nach Kuala Lumpur und Penang das dritte Ziel von Qatar Airways in Malaysia. Qatar Airways startet zunächst mit vier wöchentlichen Langkawi-Flügen über Penang mit einer Erhöhung ab dem 27. Oktober 2019 auf fünfmal wöchentlich. Durchgeführt werden die Flüge mit dem hochmodernen Boeing 787 Dreamliner mit 22 Sitzen in der Business Class und 232 Sitzen in der Economy Class sowie geräumigen Kabinen und speziell gestalteten Innenräumen.



Passagiere, die in der Business Class nach Langkawi reisen, können sich darauf freuen, sich in einem der komfortabelsten und vollwertigsten Flachbetten zu entspannen sowie den Fünf-Sterne-Gastronomie-Service zu genießen, der „Dine-on-Demand" serviert wird, so dass die Passagiere jederzeit bestellen können, was sie wollen. Passagiere können auch das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem Oryx One der Fluggesellschaft nutzen, das bis zu 4.000 Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (