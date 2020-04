Pressemitteilung BoxID: 795127 (puls Marktforschung GmbH)

Corona und der Autokauf: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

puls Studie bei 1.050 Auto-Interessenten

Weil die Automobilindustrie eine Schlüsselbranche für den Wohlstand in Deutschland ist, hat sich die Nürnberger Marktforschung puls mit einer repräsentativen Studie bei 1.050 Auto-Interessenten mit der Frage beschäftigt, wie sich die aktuelle Corona-Krise auf die Anschaffung und Nutzung von Autos auswirkt. Zunächst zeigt sich, dass die Autokäufer massiv verunsichert, aber solidarisch sind. So verschiebt jeder Zweite seine geplante Autoanschaffung, jeder Dritte will diese aber unmittelbar nachholen. Aufgeschoben ist von daher nicht aufgehoben. Bemerkenswert ist auch, dass 85 Prozent der Neuwagen-Interessenten Verständnis für „coronabedingte“ Lieferverzögerungen haben. „Diese Solidarität sollte dem Handel Mut machen, auf Lieferverzögerungen aktiv hinzuweisen und Überbrückungsangebote zum Beispiel via Auto-Abo Fahrzeugen oder Kurzzeitmiete zu fairen Konditionen zu unterbreiten“, empfiehlt puls Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner.



Was das Informationsverhalten der Auto-Interessenten betrifft, so führt die „Zwangsisolation“ im trauten Heim laut puls Studie dazu, dass Online-Kontaktpunkte wie Autoportale, Herstellerwebsites, Händlerwebsites, Bewertungen anderer Kunden im Internet und soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube oder Instagram signifikant an Bedeutung gewinnen, während die persönliche Verkaufsberatung unter Druck gerät. Verkäufer/innen sollten sich klar darüber sein, dass sie auf Kunden treffen, die durch intensive Vorinformationen im Netz besser informiert sind als je zuvor. Insgesamt bewegen sich Autokäufer mehr denn je zwischen der digitalen und der analogen Welt: So können sich zwei von drei Autokäufern vorstellen, ihr Fahrzeug von der Informationssuche bis zu Kaufabschluss online zu kaufen. Andererseits geben 57 Prozent an, dass eine Probefahrt für sie nach wie vor unerlässlich ist. „Nur Autohändler können Online-Auftritte und das „Riechen, Fühlen und Schmecken“ von Autos im Autohaus sowie aktive Beratung und Erlebnisprobefahrt aus einer Hand bieten“, so Dr. Weßner zu den Wettbewerbsvorteilen des stationären Automobilhandels. Die von Corona ausgehende Digitalisierung der Verkaufsprozesse wird von daher zu einem weiteren Selektionsprozess im Automobilhandel führen, bei dem nicht unbedingt die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen schlagen. Zusätzlich treibt die „coronabedingte“ Angst vor Ansteckung auch das Bedürfnis nach professioneller Fahrzeugreinigung (37 Prozent, bei Frauen 46 Prozent!) und Desinfektion des Fahrzeuginnenraums (48 Prozent, Frauen 54 Prozent!). Insgesamt gewinnt das eigene Auto als virenfreier Rückzugsraum wohl (wieder) an Bedeutung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (