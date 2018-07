CALIFORNIA Junior Cup der Hobie 16 geht an die Geschwister Lasse und Stine Abratis

Die Super Sail Tour begeistert mehr als 20 Jahre nicht nur die Elite der bunten Hobie 16 Katamarane, sondern auch hunderttausende Besucher. Darum erarbeiten die Veranstalter Detlef Mohr und Willy Trautmann von ProSail Sail Events immer wieder neue Ideen, was verändert werden sollte, um junge Segler in die Klasse der Hobie zu holen.



„Wir haben schon immer einen großen Wert auf eine gute Durchmischung der Segler, nicht nur bei Mann und Frau, sondern auch beim Alter gelegt. Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert,“ sagt Detlef Mohr.



Zum 20-jährigen Jubiläum im letzten Jahr wurde dann der Wanderpreis „CALIFORNIA Junior Cup“ neu ins Leben gerufen. Ein Preis, der ausschließlich unter den Jugendlichen in einer Sonderwertung ausgesegelt wird. Starten doch auf den Regatten in Grömitz, Scharbeutz und Kellenhusen regelmäßig etwa 10 junge Teams, die für diesen Preis in Frage kommen.



Neben dem Wanderpokal winkt den Sieger aus den drei Super Sail Regatten im August die Einladung von Volkswagen Freizeitmobile auf die Insel Sylt nach Westerland zum Final Race, verbunden mit der Übergabe des Wanderpokals und mit noch einigen weiteren Highlights auf der Nordseeinsel, die man sonst so als Newcomer nicht erleben würde.



Im ersten Jahr geht der CALIFORNIA Junior Cup an die Geschwister Lasse und Stine Abratis, die für ihren Segelclub in Surendorf Nordwind Wassersport e.V. (NWWS) an der Eckernförder Bucht an den Start gehen. Lasse hat gerade die Schule beendet, trotzdem gehört seine ganze Leidenschaft wie auch die seiner jüngeren Schwester dem Katamaransegeln. Führten Sie gleich nach den ersten Wettfahrten in Grömitz die Rangliste an, mussten sie in Scharbeutz einen kleinen Dämpfer einstecken. Herrschten dort starke Winde vor, die es dem leichten Team schwer machte, wieder ganz nach vorne zu segeln. Kurzfristig lagen sie nun auf Rang 2. In Kellenhusen gingen sie nervenstark an den Start und holten sich überlegen die Führung zurück und somit auch den verdienten Gesamtsieg.



„Wir sind sehr dankbar, dass wir zusammen mit unserem Partner Volkswagen Freizeitmobile diesen Preis ins Leben rufen konnten,“ sagt Jens Hannemann, Pressesprecher von Prosail. „Es ist wichtig, dem Nachwuchs eine echte Perspektive und Anreize zu bieten, dass die Klasse der Hobie 16 es Wert ist, hier Regatten zu segeln. Haben wir doch schon seit Jahren Förderprogramme, Patenschaften bis hin zu Segeln, die wir unseren Nachwuchsteams kostenlos zur Verfügung stellen. In der Familie der Hobie Segler stimmt eben das Verhältnis zwischen Sport und Spaß. Ein ganz entscheidender Faktor in der sich so veränderten Freizeitgestaltung der Teenies.“



Wenn sich Jugendliche für die Hobie 16 interessieren, können Sie sich gern bei ProSail melden.



Ergebnisse, Fotos und Informationen zu Deutschlands größter Segeltour unter:

www.worldcatsailing.com

www.syltsailingweek.de

www.supersailtour.com

www.prosail.de

