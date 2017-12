Be legendary: neue Bekleidung, Accessoires und Geschenkartikel von Indian Motorcycle

Indian baut sein umfangreiches „Apparel & Gifts“-Programm aus. Ab 2018 finden Fans beim Indian Händler ihres Vertrauens besonders stylische Sonnenbrillen, coole Helme und funktionale Jacken. Hinzu kommt die Original Rokker Indian Jeans, die der erste amerikanische Motorradhersteller gemeinsam mit dem Hosenspezialisten entwickelt hat



„Wir bieten jetzt so ziemlich alles, was sich Indian Fahrer und Fans der Marke wünschen“, sagt Andreas Geisinger, Head of Parts, Garments & Accessories bei Indian Motorcycle. „2018 legen wir mit zahlreichen neuen Jacken, Sonnenbrillen, Helmen und Jeans nach, bei deren Entwicklung wir intensive Gespräche mit Kunden berücksichtigt haben. Hinzu kommen T-Shirts mit neuen Designs, die zum Beispiel die Erfolge von Indian im Flat Track Racing aufgreifen und an den legendären Geschwindigkeitsrekord von Burt Munro erinnern.“



Für hohe Sicherheit während der Fahrt hält Indian auch eine umfangreiche Jackenkollektion bereit, die gerade im Sommer ihre Stärken ausspielt. Die neuen Jacken Shadow Mesh (Preis: 254,35 Euro) und Drifter Mesh (Preis: 267,74 Euro) überzeugen mit hoher Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitig erstklassigem Tragekomfort. Top-Sicherheit garantieren die herausnehmbaren CE-Protektoren an Schultern und Ellbogen. Bei milderen Temperaturen hält das leichte und winddichte Innenfutter wohlig warm. Besonders stilvoll schlendern Indian Fans mit der Bomberjacke für Herren (Preis: 142,79 Euro) oder der Loretto Damenjacke (Preis: 190,39 Euro) durch die Stadt.



Ganz gleich ob auf dem Bike oder beim Benzingespräch mit Freunden, mit der Original Rokker Indian Jeans machen Motorradfahrer in jeder Situation eine gute Figur. Die coole Kollektion wurde eigens für Indian designed. Biker haben die Wahl zwischen klassischem tiefblauen Denim, Stonewashed-Look und einer dunklen „Raw“-Version. In jedem Fall profitieren sie vom Innenfutter aus schoeller®-dynatec, einem strapazierfähigen Gewebe mit guten Schutzeigenschaften und hoher Reißfestigkeit. Es ist auf Asphalt abriebfest bis zu 100 km/h und hält auch der Reibungshitze stand. Die Original Rokker Indian Jeans kostet 399 Euro.



Ganz neu im Programm: die erste Indian Sonnenbrillen-Kollektion. Die vielfältige Produktpalette mit den Modellen Entry (Preis: 43,12 Euro), Lifestyle (Preis: 43,12 Euro), Semi Pro (Preis: 77,34 Euro) und Performance (Preis: 128,90 Euro) bietet für unterschiedliche Fahrer und Fahrstile den passenden Schutz und verleiht dem Träger oder der Trägerin einen stylischen Auftritt. So verfügen zum Beispiel die Performance-Sonnenbrillen über photochrome Gläser, die bei hellem Licht selbständig abdunkeln.



Die formschönen Brillen können dank cleverer Polsterungen auch unter dem Helm getragen werden. Hier bietet Indian ebenfalls eine große Auswahl an: Vom Klapphelm Route (Preis: 261,79 Euro) über den Freeway Integralhelm (Preis: 237,99 Euro) bis hin zum Jethelm Liberty (Preis: 178,49 Euro) halten Indian Händler für jeden Fahrer den passenden Kopfschutz vor.



Doch nicht nur die Bekleidungslinie wächst bei Indian. Der erste Motorradhersteller Amerikas erweitert sein Angebot um zahlreiche Geschenkartikel und andere nützliche Artikel, auf die kein Indian Fan verzichten sollte. Unter dem Motto „Man Cave, Garage & Outdoors“ finden Liebhaber der Marke geprägte Kaffeebecher, Wanduhren, Metallschilder und vieles weitere für Wohnung und Werkstatt beim Indian Händler in ihrer Nähe.





Polaris Germany GmbH

ÜBER INDIAN MOTORCYCLE®

Indian Motorcycle, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Polaris Industries Inc. (NYSE: PII), war der erste Motorradhersteller Amerikas. Indian Motorcycle wurde 1901 gegründet und eroberte im Laufe der Zeit die Herzen von Motorradenthusiasten in aller Welt. Nicht zuletzt aufgrund unübertroffener Rennerfolge, technischer Raffinesse und zahlreicher Innovationen und Pionierleistungen wurde Indian zu einer der legendären Kultmarken Amerikas. An dieses Erbe und die mit ihm verbundene Leidenschaft knüpft die Marke heute unter neuem Eigentümer wieder an. Erfahren Sie mehr auf www.indianmotorcycles.de.



ÜBER POLARIS® INDUSTRIES

Polaris wurde 1954 in Minnesota, USA, gegründet und ist ein führender Anbieter von Powersports-Fahrzeugen mit einem Jahresumsatz von 4,5 Mrd. USD im Jahr 2016. Polaris entwickelt, konstruiert, fertigt und vermarktet innovative, hochwertige Offroad-Fahrzeuge wie All-Terrain Vehicles (ATVs), die Side-by-Side-Nutzfahrzeuge Polaris RANGER® und Sportfahrzeuge RZR®, Schneemobile, Motorräder und straßentaugliche Kleinfahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb. Polaris gehört zu den weltweit absatzstärksten Anbietern von Schneemobilen und Offroad-Fahrzeugen und verfügt mit seiner Motorradmarke Indian über eine starke Präsenz in den Märkten für schwere Cruiser und Tourenmaschinen. Darüber hinaus investiert Polaris konsequent weltweit in Unternehmen, die straßenzulässige Kleinfahrzeuge mit Elektroantrieb oder Hybridantrieb herstellen. Dazu gehören Marken wie Global Electric Motorcars (GEM), Goupil Industrie SA, Aixam Mega S.A.S. sowie Eigenentwicklungen. Zur Bereicherung des Fahrerlebnisses bietet Polaris ein umfassendes Sortiment an von Polaris entwickelten Teilen, Zubehör und Bekleidung, Bekleidung der Marke Klim und ORV-Zubehör unter den Marken Kolpin und Cycle Country an. Aktien der Polaris Industries Inc. werden an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „PII“ gehandelt. Polaris ist Mitglied des Börsenindex S&P Mid-Cap 400. Informationen über das gesamte Produktangebot von Polaris einschließlich Bekleidung und Fahrzeugzubehör sind bei Polaris-Vertragshändlern sowie auf der Website von Polaris erhältlich: www.polarisgermany.de.



