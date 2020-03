Pressemitteilung BoxID: 791973 (PodcastPhone c/o Philipp de la Haye)

Im Rahmen des „wirvsvirus“ Hackathon der Bundesregierung Deutschland werden mutige und innovative Ideen gesucht, die der Gesellschaft dabei helfen, jetzt solidarisch zu sein und gestärkt aus der aktuellen schwierigen Situation durch Covid-19 hervorzugehen.



Unter der Challenge „Analoge Unterstützung: Wie können Personen (bes. SeniorInnen) ohne Internet-Zugang betreut und unterstützt werden?“ hat es sich das Team von PodcastPhone zur Aufgabe gemacht, digitale Inhalte wie Podcasts via Telefon zu der älteren Bevölkerung & Menschen in Isolation oder Quarantäne ohne Internetzugang zu bringen.



Mit PodcastPhone entsteht ein öffentlicher Informationsdienst, der einen analogen Zugang zu digitalen Inhalten ermöglicht. Unser Ziel ist es, tagesaktuelle digitale und regionale Formate auf der Tonspur unter einer öffentlichen kostenlosen Telefonnummer anzubieten. In einem weiteren Schritt soll der Dienst die Verbindung von Menschen untereinander ermöglichen und sogar die Möglichkeit eines Gesprächs mit einem Seelsorger oder Pfarrer anbieten.



Dadurch soll nicht nur eine Brücke zwischen der digitalen Medienwelt und analogen Kommunikationsmitteln geschlagen werden, sondern auch die Möglichkeit entstehen, sich der Gesellschaft wieder näher zu fühlen.



Die Informationsbreite des Internets ist in Zukunft nur noch einen Anruf entfernt. Mit PodcastPhone:



0800 000 422 7

Kostenlos erreichbar aus allen deutschen Netzen



