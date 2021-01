Wer hätte das gedacht? Die Biofach - DER Treffpunkt der Biobranche findet zum ersten Mal digital statt. Für Biopionier Riegel zum 35-ten Jubiläum eine Überraschung und gleichwohl eine Herausforderung. Auch wenn das Team um Peter Riegel lieber mit seinen Besucher*innen persönlich angestoßen hätte, freut man sich auf den digitalen Austausch mit den Kund*innen.



Mehr als 35 Neulistungen

Unter anderen warten mehr als 35 neu gelistete Weine auf die Weinfans. Stark präsentiert sich hier die Iberische Halbinsel: A&D Wines aus Portugal liefern mit der MONOLOGO-Serie drei faszinierende Weißweine - Vinho Verde, Chardonnay, Sauvignon Blanc - aus Einzellagen der Region Minho. Ein weiteres Dreigestirn von überzeugenden Rotweinen aus der DO Toro kommt von Neuzugang Estancia Piedra aus Spanien. Und auch den wachsenden „alkoholfreien“ Markt bedient Riegel mit der Eigenmarke VINNOCENCE (zwei Weine und ein Mousseux).



Neuheitenführer

Der obligatorische Neuheitenführer „Frühjahr“ erscheint in diesem Jahr im neuen Layout. Je Wein eine ganze Seite mit Beschreibungen, die besonders auf die sensorischen Eigenschaften eingehen, soll ein wenig über die entgangenen Verkostungsfreuden auf dem sonst grünen Rasen des Riegel-Messestands hinwegtrösten.



Online 1: Tastings und Seminare

Damit es auf dem virtuellen Messestand nicht allzu trocken hergeht, stellt DipWset & Diplom-Sommelier Jörg Hurrle täglich vom 17.-19. Februar 2021 eine Auswahl von Neuheiten in einer Reihe von Online-Tastings vor.



Weitere Online-Seminare zu Themen wie Wein & Schokolade (in Kooperation mit der GEPA), Käse trifft Wein (in Kooperation mit der ÖMA) und Weine ohne Alkohol werden ebenfalls mit Live Tasting angeboten. Haben sich Interessierte als Besucher*innen der BIOFACH eSpecial registriert und zu den Seminaren angemeldet, bekommen die Teilnehmer*innen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen ein Verkostungspaket zugesendet.



Online 2: Chat und Besuch im Weingut

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit mit den Kundenbetreuern im Chat zu kommunizieren. Und was in der Realität noch nicht funktioniert, geht hier ganz unkompliziert: Ein Trip zu einigen Weingütern aus dem Riegel Portfolio, von Rheinhessen bis Südafrika.



Alle Angebote und Termine unter: https://www.riegel.de/service/BIOFACH.html

