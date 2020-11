Von Freitag, 27.11. bis Sonntag, 29.11.2020 veranstaltet Pegasus Spiele zusammen mit Medienpartner Orkenspalter TV die kostenlose Online-Convention CONspiracy. Neben digitalen Brett- und Rollenspielrunden sowie Workshops und mehr bildet der Livestream die Bühne der Convention. Pegasus Spiele streamt am Freitag und Samstag zum Thema Brett- und Kartenspiele, bevor Orkenspalter TV am Samstagabend übernimmt und sich bis Sonntag den Rollenspielen widmet. Darüber hinaus wird es ein Quiz und eine Kundenumfrage mit Gewinnchance sowie eine Charity-Tombola für das Hilfsprojekt #staywithmoria geben. An das gleiche Projekt spendet Pegasus Spiele 10% des Einkaufswertes jeder Endkunden-Bestellung, die während der CONspiracy 4 im Pegasus Spiele Online-Shop eingeht. Auf Pegasus Digital gibt es außerdem eine PDF-Rabattaktion.



An allen drei Con-Tagen dürfen sich Besucher auf einen abwechslungsreichen Livestream bei Pegasus Spiele und Medienpartner Orkenspalter TV freuen. Am Freitag geht es ab 15 Uhr los mit Programmpunkten wie einer Let´s Play-Runde The 7th Continent und Snack Damit!, einem neuen Format bei dem die besten Snacks für eine Online-Convention gesucht und live vor der Kamera getestet werden. Am Samstag laden weitere Let´s Play-Runden sowie ein Interview mit den Kyoto Autoren Sabine Harrer und Johannes Krenner zum Zuschauen ein, bevor Orkenspalter TV ab 18 Uhr das Programm übernimmt und sich bis Sonntagabend Rollenspielsystemen wie Cthulhu, Shadowrun, Midgard und Numenera widmet. Am Freitag- und Samstagabend wird es außerdem ein englischsprachiges Programm mit Gästen wie Robert Harris (Talisman), Ian Lemke (Talisman Adventures RPG) und Bruno Sautter (The 7th Continent) geben.



Neben dem Livestream laden über 180 geleitete Rollen- und Brettspielrunden die Besucher der Online-Convention zum Mitspielen ein. Unter anderem wird es auch Sneak Peek-Runden zu den 2021 erscheinenden Neuheiten Spy Connection und Space Dragons geben. Neben dem Pegasus-Spieleerklärer-Team sind auch interessierte Spielleiter herzlich dazu eingeladen, das Programm aktiv mitzugestalten und Workshops oder Spielrunden für alle Rollenspielsysteme anzumelden. Dafür erhalten sie als Dankeschön eine digitale Spielleiter-Goodietüte mit Rollenspielbüchern. Neben den geleiteten Runden, für die sich Interessierte über das CONspiracy Trello-Board anmelden können, gibt es in der digitalen Spieleausleihe von Pegasus Spiele zahlreiche Brett- und Kartenspiele aus dem Verlagsprogramm sowie von Partnerverlagen, die Besucher kostenlos spielen können.



Das Hilfsprojekt #staywithmoria liegt Pegasus Spiele besonders am Herzen. Daher spendet Pegasus Spiele 10% des Einkaufswerts jeder Endkunden-Bestellung, die während der CONspiracy 4 (27.-29.11.2020) im pegasusshop.de eingeht an das Hilfsprojekt. Während der Convention-Tage wird es außerdem eine Charity-Tombola zugunsten von #staywithmoria geben. Um an der Tombola teilzunehmen, muss bis zum Ende der Convention ein Screenshot der Überweisung an das Hilfsprojekt an tvaktion@orkenspalter.de geschickt werden. Je 5€ sind dabei ein Los. Die Auslosung erfolgt in der Woche nach der CONspiracy4 über Orkenspalter TV. Zu gewinnen gibt es ein buntes Paket von den Sponsoren Cross Cult, DDD-Verlag, Uhrwerk Verlag, Verlag für Fantasy- und SF-Spiele und Pegasus Spiele.



Ebenfalls etwas zu gewinnen gibt es bei einem Nerd-Quiz, das Besucher der Online-Convention auf dem Pegasus Spiele Discord-Server finden. Wer drei Fragen rund um Rollen- und Brettspiele, Filme, Serien, Comics etc. korrekt beantwortet, erhält sofort einen Gutscheincode für ein kostenloses digitales Rollenspiel-Bundle (Talisman Adventures Fantasy RPG Core Rulebook, Shadowrun Roman Alter Ego, Shadowrun Roman Marlene lebt, Shadowrun: Neo-Anarchistische Enzyklopädie, Cthulhu: Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen), einzulösen bis spätestens 14.12.2020 auf Pegasus Digital. Ebenfalls auf Pegasus Digital gibt es von 26.11.-30.11.2020 20% Rabatt auf PDFs, die innerhalb der letzten zwei Jahre erschienen sind und sogar 40% Rabatt auf Artikel, die schon älter als zwei Jahre sind. Neuheiten, die innerhalb der letzten 30 Tage erschienen sind, sowie Bundles sind von der Rabattaktion ausgeschlossen. Wer bis 29.11.2020 23:59 Uhr an der CONspiracy 4 Kundenumfrage teilnimmt erhält außerdem die Chance, eines von drei Überraschungspaketen im Wert von mindestens 100€ zu gewinnen.



Darüber hinaus wird es wie bereits bei den vergangenen CONspiracys einen (Trash) Cosplay Contest geben, bei dem die kreativsten, ungewöhnlichsten und schönsten Cosplay-Kostüme gesucht werden. Einzige Einschränkung: Es dürfen keine fertig gekauften Kostüme sein. In der CONspiracy Artist Alley finden Interessierte außerdem digitale Ausstellungen verschiedenster Illustrator*innen, Grafiker*innen und Kunstschaffenden aller Art.



