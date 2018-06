Die Genussszene Deutschlands zu Gast in Heinsberg

Nachdem der Heinsberger Fleischspezialist OTTO GOURMET im letzten Jahr mit großem Erfolg die 2. BEEF BOTTLE PARTY by OTTO GOURMET veranstaltet hat, geht das Event am 1. September 2018 in die dritte Runde und versammelt wieder die renommiertesten Köche und Winzer der Genussszene Deutschlands und Österreichs in Heinsberg.



Die Kochstationen sind auch in diesem Jahr mehr als hochkarätig besetzt. Spitzen- und Sterneköche, wie Thomas Martin** (Louis C. Jacob, Hamburg), Wolfgang Becker** (Becker’s, Trier), Stefan Marquard*, Thomas Kammeier* (Euref Campus, Berlin) oder Alexander Wulf* (Burgstubenresidenz, Randerath), verwöhnen die Gäste des Events mit raffinierten Kreationen rund um GUTES FLEISCH. Namhafte Größen der Genussszene, wie Lucki Maurer (deutscher Wagyu Züchter) oder Ralf Bos (Trüffelpapst), werden bei der BEEF BOTTLE PARTY ebenfalls dafür sorgen, dass dieser Abend garantiert in Erinnerung bleibt. Auch das Küchenteam von Veranstalter OTTO GOURMET selbst darf an diesem Abend nicht fehlen und kredenzt selbstkreierte Delikatessen auf Sterneniveau.



Die BEEF BOTTLE PARTY zeichnet sich aber nicht nur durch die renommiertesten Köche des Landes aus. Der Name ist Programm und so warten auch mehr als 20 Weingüter darauf, an diesem Abend ihre ausgezeichneten Weine an die mehr als 400 Gäste auszuschenken. Mehr als die Hälfte der über 20 Weingüter tragen den begehrten Traubenadler des VDP. auf ihren Flaschen und beweisen damit, dass sie zu den besten ihrer Zunft gehören.

Bei der anschließenden After Party kommen die Besucher des Events – wie bereits im Vorjahr – wieder in den Genuss des erstklassigen Qualitätsbrands von Hans Reisetbauer, der zu Recht vier Jahre in Folge von Falstaff als „Bester Brenner Österreichs“ ausgezeichnet wurde.



Das Kontingent der Tickets für die 3. BEEF BOTTLE PARTY by OTTO GOURMET ist auf 400 Karten begrenzt. Wer am 1. September beim Event des Jahres dabei sein möchte, kann über den Online-Shop von OTTO GOURMET sein Ticket buchen und findet dort zu dem eine Auflistung aller Winzer, Köche und Partner, die an diesem Abend dabei sein werden.



Sie möchten als Pressevertreter am Event teilnehmen, um darüber zu berichten? Dann schicken Sie uns einfach eine Mail an presse@otto-gourmet.de. Wir werden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen melden.

OTTO GOURMET Gebrüder Otto Gourmet GmbH

OTTO GOURMET ist ein Versender exklusiver Fleischprodukte und hat sich seit der Gründung im Jahr 2005 zu einem der renommiertesten Unternehmen für das sensible Lebensmittel entwickelt. Daher empfehlen zehn der elf Drei-Sterne-Köche Deutschlands den Familienbetrieb, der seit 2011 am Heinsberger Firmensitz das erste Fleischkompetenz-Zentrum der Nation unterhält. Hier und bundesweit in 24 Partnerkochschulen kann über den Fleischkurs "Perfect Meat Academy" das GUTE FLEISCH von OTTO GOURMET verkostet werden. Über 100 Mitarbeiter kümmern sich um 1.000 kaufende Köche aus der Spitzengastronomie und rund 60.000 Privatkunden. Bundesweit bieten über 34 Depotpartner und 21 Frischetheken ausgewählte OTTO GOURMET Produkte an. Denn OTTO GOURMET steht Pate für perfekt gereiftes Fleisch von Tieren mit den besten genetischen Voraussetzungen. Besonderen Wert legen die drei Firmengründer Stephan, Michael und Wolfgang Otto auf ein transparentes und nachhaltiges Wirtschaften, indem sie bemüht sind das ganze Tier zu verwerten. Die komplette Prozesskette von der Weide bis auf den Teller im Fokus, wurde OTTO GOURMET sowohl 2012 als auch 2013 von der Gastrobranche zum innovativsten, zuverlässigsten und fairsten Partnerunternehmen gewählt. Fleischprodukte von OTTO GOURMET kann man mit gutem Gewissen genießen. Garantiert.

