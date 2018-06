WM-Burger in Schwarz-Rot-Gold bei Optimahl

Passend zum sportlichen Großereignis der nächsten Wochen und empfehlenswert für unterschiedlichste Arten von Events bietet der Hauptstadt-Caterer Optimahl Mini-Burger in Schwarz-Rot-Gold an. Der „Schwarze“ basiert auf einem Bun mit Pflanzenkohle und ist mit Pulled Beef, Zwiebeln, Essiggurken und Salatherzen belegt, getoppt mit einer BBQ-Whiskysauce. Beim „Roten“ handelt es sich um einen vegetarischen Mini-Burger mit Quinoa-Rote Beete Paddi, Ruccola und Tomatenrelish, während der „Goldene“ im asiatischen Stil mit Teriyaki Chicken, Koriandercreme, Wakame Algen und einer Mango-Chillisauce im Kurkuma Bun überzeugen kann.



Optimahl bietet die schwarz-rot-goldenen WM-Burger solitär als Fingerfood oder als Teil einer Burger-Bar mit mehreren Variationen an. Die Burger sind dann auch im Normalformat oder als vegetarische Versionen möglich. Dabei besteht zum Beispiel die Wahl zwischen Burgern im mediterranem Bun mit Ruccolasalat, Tomaten, Gurken, gegrilltem Schafskäse und Oliventapenade oder einem Burger im Rote Beete Bun mit Quinoa-Rote Bete Pattie, Gurke, Ruccola, Minz-Joghurt-Dip oder Tomatenrelish.

Optimahl Catering GmbH

Die bio-zertifizierte Optimahl Catering GmbH aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Branche in Deutschland. 1994 als Kleinunternehmen von Mirko Mann und Ulrich Schulze gegründet, realisiert Optimahl heute deutschland- und europaweit innovative Catering-Konzepte für seine zahlreichen Auftraggeber aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Sport. In 2017 bewirtete das Optimahl-Team fast 150.000 Gäste auf knapp 1.000 Veranstaltungen. Beste Produktionsbedingungen in einer der größten Küchen Europas stehen bei Optimahl im Einklang mit höchstem Anspruch an die Qualität von Zutaten, Speisen und Inszenierung.

