Pressemitteilung BoxID: 771013 (OPEN.9 Golf Eichenried GmbH & Co. KG)

TENNIS meets Golf: OPEN.9 auf den Wolffkran Open 2019

Vom 14.-20.10.2019 werden im TC Ismaning die WOLFFKRAN OPEN 2019 ausgespielt, ein ATP Challenger Tennis-Turnier der Spitzenklasse. Unter dem Motto „Tennis meets Golf“ ist OPEN.9 als Golf-Partner mit von der Partie, informiert über Golf & Events vor Ort auf dem Turniergelände und veranstaltet am 15.10.19 ein Meet & Greet mit Tennisspielern und Sponsoren.



Die 3. Auflage des ATP Challengers Wolffkran Open stehen kurz bevor. Vom 14.-20.10.19 ist auf der Tennis Indoor-Anlage des Tennisclubs Ismaning Spitzentennis zu sehen. Mit einem erweiterten Starterfeld gegenüber der vorherigen Ausgaben der Wolffkran Open, einem erhöhten Preisgeld, mehr Weltranglistenpunkten für die Spieler und hochkarätigen Sponsoren ist die 3. Auflage der Wolffkran Open noch attraktiver als die beiden ersten Ausgaben geworden. In der Offical Players Acceptance Liste stehen unter den Favoriten der Tscheche Jiri Vesely sowie der Holländer Robin Haase. Aber auch eine Reihe deutscher Spitzentennisspieler wie Mats Moraing und Yannick Hanfmann, der erste Wolffkran Open Turniersieger des Jahres 2017, reihen sich in die Favoriten ein.



Auf der Anlage des TC Ismaning wird während des Turniers deutlich mehr geboten als „nur“ Weltklasse-Tennis. Auch abseits des Center Courts ist für ein attraktives Rahmenprogramm gesorgt. Ob Flughafen Kids Cup, VIP-Abend mit Django Asül, Inklusionsveranstaltung, Tombola oder Family Day, es ist für jeden etwas dabei.



Für das Meet & Greet von Sponsoren und Turnierspieler ist OPEN.9 die Austragungslocation für das Event „Tennis meets Golf“ am 15.10.19.



Auf dem Turniergelände ist OPEN.9 täglich für die Besucher da, begeistert Groß und Klein mit einem Puttparcours und SNAG-Golf-Abschlagmöglichkeiten, informiert über Golf schnuppern, lernen und spielen und hält ein Rahmenprogramm für den Family Day parat. Selbstverständlich ist das OPEN.9 Glücksrad wieder im Einsatz sowie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen rund um Golf & Events. Das OPEN.9 und RESTAURANT.9 Event-Team informiert die Besucher über zahlreiche Möglichkeiten für private Veranstaltungen, Firmenevents und Catering-Angebote.

