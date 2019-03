Jugendförderpreis für OPEN.9: Golfnachwuchsförderung in allen Bereichen

04.03.19

OPEN.9 wurde vom Bayerischen und Deutschen Golfverband erneut für die Jugendförderung und das vielseitige Angebot für den Golfnachwuchs ausgezeichnet. Die beliebte Golfanlage OPEN.9 vor den Toren Münchens hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Repräsentant für modernes Golf einen Namen gemacht, sondern zählt dank des umfangreichen Programms für den Golfnachwuchs mittlerweile im Bereich Jugend- und Familiengolf zu den führenden Golfanlagen in Bayern.



Oftmals beschränken sich die Jugendaktivitäten auf Golfanlagen auf Jugendtraining und hin und wieder ein Jugendturnier. OPEN.9 lebt Jugendarbeit in allen Bereichen – und das von Anfang an. Aktivitäten und Angebote für den Golfnachwuchs zählen fest zum Leistungsportfolio der Golfanlage.



Im Rahmen der Golftage München wurde Henriette Schilling, ausgebildete Fully Qualified PGA Golfproette, die mit Herzblut und großem Engagement den Nachwuchs- und Familiengolfbereich betreut und immer wieder Neues für die Golfer von morgen parat hält, vom Bayerischen Golfverband für OPEN.9s Jugendgolfprogramm ausgezeichnet. OPEN.9 wurde somit erneut als führende bayerische Golfanlage im Jugendbereich geehrt und auch vom Deutschen Golfverband gab es erneut das Zertifikat für die Jugendförderung.



Neben Jugendtraining und einem Bambinitraining für die ganz Kleinen ab 5 Jahren finden sich im Kalender eine Menge an OPEN.YOUTH Jugendturnieren, Aktionstagen und viele Jugendspecials und -aktivitäten:



Eine OPEN.9 Jugendmannschaft und ein Minicup-Team geht in diversen bayerischen Turnieren an den Start, misst sich mit Jugendlichen anderer Golfanlagen und spielt in OPEN.9 bei den Jugend- und Bambini-Clubmeisterschaften um Medaillen.



Mit dem U.S. Kids Golf Competence Center hat OPEN.9 auf die Bedürfnisse im Equipmentbereich für den Nachwuchs reagiert und ist bestens ausgerüstet wenn um den richtigen Schläger geht, der vom Gewicht, Länge und Flex optimal für die unterschiedlichen Körpergrößen und Spieleigenschaften eines Junior-Golfers konzipiert ist. U.S. Kids Golf Jugend- und Bambini-Abschläge ermöglichen es den Kleinen, deren physische Voraussetzungen noch nicht gegeben sind um von den normalen Abschlägen zu spielen, das Spiel auf dem Platz zu ermöglichen. OPEN.9 verfügt darüber hinaus über zusätzliche grüne Abschläge, die es dem Golfanfänger ermöglichen auch vorgabenwirksam ein Turnier zu spielen, wobei die verkürzten Abschläge durchaus nicht nur bei Kids beliebt sind und motivieren, anspornen und vor allem Spaß machen!



Spaß für die ganze Familie vom Enkel bis zur Oma, unabhängig von Handicap und Alter bietet OPEN.9 mit dem OPEN.FAMILY Spielrecht „Golf für Kids zum Nulltarif“ an: sobald ein Elternteil ein Spielrecht in OPEN.9 hat sind alle Kids bis 18 Jahre gratis auf Platz und Übungsgelände mit dabei.



In allen Schulferien können Kids für nur 9 EUR Greenfee aufteen und spielen sogar ganz kostenlos, wenn die Eltern mitspielen.



Das Kursprogramm der OPEN.9 Golf Akademie hält spezielle Jugend Golf Schnupper- und Gruppenkurse sowie Intensivkurse in den Ferien parat, auch mit einem speziellen Tag für alle Mädchen dem Girls-go-Golf-Schnuppertag in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Golfverband. Darüber hinaus bietet OPEN.9 ein Golfprogramm für Schulausflüge und Wandertage an und organisiert mit dem RESTAURANT.9 coole Kindergeburtstagsparties.



Selbstverständlich gibt es auch ein Angebot für Familien, die zusammen Golf lernen möchten entweder als Familien-Platzreife-Package oder Familien-Intensivkurs.



Auch der OPEN.9 Golf Shop ist ausgerüstet für den Golfnachwuchs und im RESTAURANT.9 können die Kleinen aus einer Jugend-Speisekarte wählen.



Die jugendlichen Golfer erreicht OPEN.9 längst mit eigenen Kommunikationskanälen und Sozialen Netzwerken. Über die Jugend Instagram- und Facebookseite können sich Jugendliche über das Angebot informieren, während die Eltern zusätzlich mit Newslettern und Infomails versorgt werden.



Jetzt schon vormerken: am 5. Mai 2019 ist der große OPEN.SEASON Aktionstag – selbstverständlich auch wieder mit einem eigenen Jugendprogramm!



