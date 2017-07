Pünktlich zu den Sommerferien präsentiert das Hôtel du Cap-Eden-Roc, Schmuckstück der renommierten Oetker Collection, voller Stolz seine frisch renovierten Räumlichkeiten: Bar & Salon Bellini.



Die Bar Bellini galt stets als legendärer Ort der Begegnung. Seit dem Jahr 1870, als das Hauptgebäude entstand, dient der hochelegante Raum mit Terrasse als Treffpunkt der Crème de la Crème. Ideen werden geteilt, gemeinsame Pläne geschmiedet und Quellen der Inspiration erschlossen.



Hinter Renovierung und Erweiterung der Bar Bellini steht die Frankfurter Innendesignerin Bergit Gräfin Douglas.



Der Raum wurde komplett neu gestaltet. Um den raffinierten, eleganten Stil zu kreieren, der ihr vorschwebte, legte Gräfin Douglas größte Sorgfalt auf die Auswahl sämtlicher Materialien und Einrichtungsgegenstände: von den italienischen Tapeten über die englischen Bänke, Vorhänge, Lichtinstallationen und Spiegel der Firma Porta Romana bis hin zu den Stühlen der Schweizer „Collection Pierre“.



Ihren modernen Touch verdankt die Bar vor allem den neuen Gemälden – darunter eine Widmung der bekannten Sängerin Mika, eine Schöpfung des Künstlers Daniel Buren namens „1+2=3“, sieben Werke von Carlo Boger („Musikband“), ein Farbdisplay mit dem Titel „Messerschnitte“ des deutschen Künstlers Imi Knoebel sowie, über der Bar, Martha Jungwirths „Ohne Titel“ – Öl auf Pappe, auf Leinwand montiert.



Hôtel du Cap-Eden-Roc, Cap d'Antibes, Frankreich



Das Hôtel du Cap-Eden-Roc ist zweifelsohne eines der prächtigsten Anwesen in Europa. An der äußersten Spitze des Cap d’Antibes in einem 22 Morgen umfassenden Park gelegen, stellt das herrliche Gebäude aus der Zeit von Napoléon III einen legendären Hafen der Ruhe dar. Die Lage ist ideal: Unmittelbar an der Côte d'Azur, nur 20 Minuten vom Internationalen Flughafen Nizza („Nice Côte d’Azur”) und 15 Minuten von Cannes entfernt, ist das Hôtel du Cap-Eden-Roc dank seines privaten Landestegs leicht über das Meer – auch von Nizza und Cannes aus – zu erreichen.



Das Anwesen bietet 118 Zimmer einschließlich der prachtvollen Eden-Roc-Suite, 52 Juniorsuiten, sechs Suiten mit einem Schlafzimmer, 56 prächtige Doppelzimmer und zwei Villen. Diese sind “Les Cèdres” (mit fünf Schlafzimmern) sowie die “Villa Eléana” (mit drei Schlafräumen). Jede von ihnen verfügt über einen individuellen Pool, Lounge und Esszimmer sowie einen prächtigen Garten. Jedes Zimmer ist in den Stilen Louis XV und Louis XVI elegant möbliert und mit edlen Stoffen ausgestattet, die farblich eine perfekte Harmonie mit dem für die Mittelmeerregion charakteristischen Licht eingehen.



Die Gastronomie verfügt über einen internationalen Ruf und bietet mediterrane Köstlichkeiten und traditionelle französische Cuisine bei herrlicher Aussicht auf die felsige Küstenlinie des Mittelmeers. 1914 wurde aus den Küstenfelsen vor der Hotelanlage Platz für ein Schwimmbad herausgemeißelt. Das Ergebnis: ein herrlicher beheizter Meerwasser-Pool mit Überlaufbecken. Malerische Terrassen laden zum Sonnenbaden ein. Wer ganz für sich sonnen und entspannen möchte, bucht eines der privaten Strandhäuser.



Im Herzen des Parks liegt in der Nähe des Rosengartens das Spa. Es wird von Beauty- und Fitness-Experten geführt und bietet den Gästen vier Behandlungsräume. Die exklusive Marke 'Sisley' steht für Anwendungen der Extraklasse.



www.hotel-du-cap-eden-roc.com







Oetker Collection

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung „Masterpiece Hotel“ beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt.



Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit neun Luxushotels:



- L’Apogée Courchevel – Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.

- Brenners Park-Hotel & Spa – legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.

- Le Bristol Paris – das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Château Saint-Martin & Spa – romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.

- Eden Rock - St Barths – luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.

- Fregate Island Private – Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc – legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d’Antibes.

- The Lanesborough London – klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.

- Palácio Tangará São Paulo– wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegenes Luxushotel.



www.oetkercollection.com



