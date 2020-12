Bei der TOP TEN Spätburgunder Rotwein des Weinparadies Ortenau e.V. holt der Winzerkeller Hex vom Dasenstein den zweiten Platz. Ausgezeichnet werden bei diesem internen Wettbewerb jeweils die zehn besten Ortenauer Weinbaubetriebe. Die Beteiligung mit 78 Weinen aus 25 Betrieben war dabei eine der höchsten seit Bestehen des Wettbewerbs.



„Nach dem ganzen Medaillenregen ist dies eine schöne Krönung für ein erfolgreiches Jahr“, freut sich Geschäftsführender Vorstand Markus Ell. Die vielen Erfolge bei renommierten Wettbewerben wie der AWC Vienna oder bei Mundus Vini, der Mondial des Pinots wie auch bei der Landesweinprämierung dokumentierten nachhaltig die hohen Qualitäten, die beide Häuser abliefern. Diese vier Siegerweine aus dem Winzerkeller Hex vom Dasenstein standen im Wettbewerb: 2017 Spätburgunder großes Gewächs, 2018 Spätburgunder Villa Heynburg Reserve, 2018 Spätburgunder großes Gewächs und 2018 Spätburgunder Beerenauslese im Barrique gereift. Kellermeister Thomas Hirt ist sehr stolz auf diesen Erfolg: „Besondres freuen wir uns, dass wir mit unseren neu aufgelegten großen Gewächsen so weit vorne gelandet sind. Mit einer Durchschnittspunktzahl von 92 von 100 möglichen Punkten lagen wir so hoch wie noch nie.“ Die Oberkircher Winzer stehen ebenso mit ihrem Betriebsergebnis in den TOP TEN der Ortenauer Betriebe.



Auch Verkostungsleiter Hubert Zöllin vom Badischen Weinbauverband zeigte sich beeindruckt von den angestellten Weinen der Jahrgänge 2017, 2018 und 2019. „Die Spätburgunder Rotweine in der Ortenau weisen eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlicher Weintypen auf. Durch eine frühe Lese hält man auch den Alkoholgehalt moderat.“ Die Urkunden wurden im kleinen Kreis im Weingut Schloss Ortenberg vergeben. Hotelier Meinrad Schmiederer, in dessen Haus sonst die glanzvolle TOP TEN Gala stattfindet, war eigens zur Siegerehrung gekommen, um seine Glückwünsche zu übermitteln.

