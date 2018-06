Beviale Family - stetig auf Wachstumskurs

• Eigene Veranstaltungen der Produktfamilie in relevanten Wachstumsmärkten der Getränkebranche

• Kooperationen mit bereits bestehenden Veranstaltungen weltweit

• Neuestes Mitglied im Portfolio: CRAFT DRINKS INDIA, Juli 2018



Anderthalb Jahre ist es erst her, dass die NürnbergMesse Group den Start des globalen Netzwerks rund um das Thema Getränkeherstellung, die Beviale Family, ankündigte. Die bereits bestehende Plattform für die Getränkeindustrie, die BrauBeviale in Nürnberg, wurde dadurch auf internationales Parkett gehoben. Seither befindet sich die Produktfamilie stetig auf Wachstumskurs. „Die BrauBeviale beweist bereits seit Jahrzehnten ihre Kompetenz in Sachen Getränkewirtschaft und weist eine immer größere Internationalität auf. Da war es der logische nächste Schritt, dass wir ein derart erfolgreiches Konzept weltweit auf die wichtigen Wachstumsmärkte übertragen und unseren Kunden damit weitere Wege bereiten“, erklärt Andrea Kalrait, Veranstaltungsleiterin BrauBeviale und internationale Produktmanagerin Beviale Family.



Zur BrauBeviale 2016 gab die NürnbergMesse Group den öffentlichen Startschuss für die Beviale Family, die internationale Produktfamilie für die Getränkebranche. Seither vergrößert sich das Netzwerk rasant mit Veranstaltungen rund um den Globus. "Und das ist noch nicht alles", verrät Kalrait. "Wir führen nach wie vor weltweit Gespräche und Verhandlungen und befinden uns in einer interessanten Planungsphase. Die Branche darf gespannt sein, die Beviale Family hat noch einiges in petto." Die Getränkebranche ist international weit vernetzt, man tauscht sich aus, will voneinander lernen. Die NürnbergMesse Group versteht ihre Aufgabe darin, dieses Bestreben zu unterstützen und den Branchenteilnehmern weltweit eine passende Plattform zu bieten. Partner für die gesamte Produktfamilie sind die beiden renommierten Lehr- und Ausbildungseinrichtungen Doemens Akademie und Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB), die als International Sponsors mit ihrer Expertise zur globalen Kompetenz der Beviale Family beitragen.



Die traditionsreiche BrauBeviale in Nürnberg ist die internationale Investitionsgütermesse für die Getränkewirtschaft. Hier präsentiert sich die Branche seit über 40 Jahren entlang der Prozesskette der Getränkeproduktion: Rohstoffe, Technologien, Logistik und Marketing. "Aber die BrauBeviale ist mittlerweile gar nicht mehr die 'Mutter', sondern allenfalls die 'große Schwester' in der wachsenden und mittlerweile etablierten Beviale Family", erklärt Kalrait die Struktur der Produktfamilie. "Jedes Mitglied steht für sich selbst und verfolgt seinen eigenen Weg."



Der erste "Nachwuchs" der Produktfamilie, die Beviale Moscow, existierte zum Zeitpunkt der Gründung der Produktfamilie bereits und hatte eine erfolgreiche Premiere im Oktober 2015 hinter sich. Seither ist die Beviale Moscow stetig gewachsen und hat jetzt, nach der dritten Veranstaltung im Frühjahr 2018, einen wahren Durchbruch im schwierigen, aber sehr vielversprechenden osteuropäischen Markt geschafft. Mit Rekordzahlen bei Ausstellern (146), Besuchern (gut 5.300) und Fläche (rund 2.000 qm) bewies sie mit Nachdruck, dass sie mit ihrem ganzheitlichen Ansatz mittlerweile zur zentralen Plattform für den gesamten osteuropäischen Getränkemarkt geworden ist.



Mit der CRAFT BEER CHINA legte die NürnbergMesse Group im Mai 2016 erstmals den Fokus auf Craft Beer. Neben der Vernetzung spielt hier auch der Aus- und Weiterbildungsgedanke eine große Rolle, und so präsentierte sie in diesem Jahr erneut den bewährten Mix aus Fachmesse und Konferenz. Auch diese Veranstaltung fand 2018 bereits zum dritten Mal statt. Der wiederholte Erfolg - enormer Anstieg der Ausstellerzahl(180; 2017:100) und Besucher (gut 9.800; 2017: gut 5.300) - beweist, dass die Thematik auch in Wachstumsmärkten auf großes Interesse stößt.



Gerade China birgt enormes Potenzial: Das zeigt die Leidenschaft, mit der die Chinesen auch dieses Jahr wieder an der CRAFT BEER CHINA teilgenommen haben. Die Craft Beer Community ist im Vergleich zum Vorjahr enorm gewachsen, die Ausstellerzahl in diesem Bereich hat sich beinahe verdreifacht.



Bei der CRAFT BEER ITALY, die ihre Premiere im November 2017 feierte, ist die Beviale Family dem erfolgreichen Konzept treu geblieben und setzte auch hier den Fokus auf Craft Beer. Italien wird längst nicht mehr nur als Weinland wahrgenommen. Die Bierszene, vor allem handwerklich gebrautes Bier, stellt mittlerweile einen sehr starken, dynamischen Markt dar. Auf Grund dieser Entwicklung ist in der Branche vor allem Know-how gefragt, so dass bei der Erstausgabe neben der Fachausstellung ein starker Fokus auf die Konferenz gelegt wurde. Nach dem erfolgreichen Auftakt findet die nächste CRAFT BEER ITALY im Frühjahr 2019 an einem neuen Veranstaltungsort statt, der noch mehr Potenzial für Aussteller und Besucher bieten soll.



Ganz neu im Portfolio: die CRAFT DRINKS INDIA. Anders als ihre "Schwester-Veranstaltungen" in Russland (gesamte Getränkebranche) und China oder Italien (Fokus auf Craft Beer), präsentiert die Messe Anfang Juli diesen Jahres zur Premiere die gesamte Palette der Getränkebranche.



Verbindendes Element ist der Fokus auf das Thema "Craft", also auf handwerklich hergestellte Getränke. Die NürnbergMesse Group trägt damit der Tatsache Rechnung, dass der indische Markt für alkoholische Getränke zu den weltweit am schnellsten wachsenden Getränkemärkten gehört. Bangalore, die Metropole im Süden Indiens mit seinem offenen Umfeld, gilt als das Herz der Craft Beer und Craft Drinks Szene des Landes und ist somit der ideale Schauplatz für dieses neue Mitglied der Beviale Family.



Um auch die Märkte und Regionen in das Netzwerk einzubinden, in denen die NürnbergMesse Group keine eigenen Veranstaltungen ausrichtet, führt die Beviale Family weitere Projekte in Kooperation aus. So war die Feira Brasileira da Cerveja im brasilianischen Blumenau im Frühjahr 2018 erstmals Teil der Beviale Family. 81 Aussteller zeigten eindrucksvoll ihre Ideen und Lösungen rund um die Herstellung von Bier und Bierspezialitäten. Rund 5.400 Besucher kamen, um sich über Rohstoffe oder Technologien für kleinere und Craft Beer Brauereien bis hin zu Verpackungs- und Verschlusslösungen zu informieren und die neuesten Trends der Branche auszumachen. Auch die internationalen Anbieter, die sich gemeinsam im Beviale Family Pavillon präsentierten, waren sehr zufrieden mit ihrer Teilnahme. SIBA's BeerX, Großbritanniens größte Fachmesse rund ums Thema Bier und Brauen, ist ebenfalls seit dem Frühjahr 2018 offizieller Partner der Beviale Family. Ziel der Partnerschaft ist es, bereits bestehende erfolgreiche Veranstaltungen miteinander zu vernetzen und die jeweiligen Zielmärkte gemeinsam weiterzuentwickeln.



Als Startschuss für eine Plattform im südostasiatischen Markt gilt die Beteiligung an der ProPak Asia, die Mitte Juni 2018 in Bangkok stattfindet. Die Beviale Family präsentiert sich hier mit einem Beviale Family Gemeinschaftsstand den Branchenteilnehmern vor Ort.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren