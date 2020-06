Pressemitteilung BoxID: 802086 (Nürnberger Versicherungsgruppe)

NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren: Dressur fällt 2020 aus, die Springreiter können noch hoffen

Die Turniersaison 2020 ist für Pferdesport eine Herausforderung. Gerade für die Veranstalter gilt es, bei der Turnierplanung eine Gleichung mit zahlreichen Unbekannten zu lösen. Angesichts der aktuellen Situation wurden im NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren erste Entscheidungen getroffen.



Der Pforzheimer Reit- und Fahrverein war bislang das einzige Turnier, bei dem eine Qualifikation für den Burg-Pokal auisgetragen werden konnte. Bei den Dressurtagen Mitte März fand die einzige Sichtung statt. Gewonnen hatte seinerzeit Fiona Serafina Lukas im Sattel von Aragorn.



Alle danach vorgesehenen Qualifikationen fielen den Auswirkungen der Corona-Krise zum Opfer, so dass das für das CHI Donaueschingen vorgesehene Finale Mitte August gestrichen wurde. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Serie ist gegenwärtig nicht zu gewährleisten.



Demgegenüber können sich die jungen Springreiterinnen und Springreiter noch Chancen ausrechnen, dass ihre Serie in einer verkürzten Form ausgerichtet werden kann. Von den ursprünglich geplanten sieben Qualifikationen im Vorfeld des Finals in der Stuttgarter Schelyerhalle stehen aktuell noch vier im Kalender. In Abstimmung mit Landestrainer Jürgen Kurz kann trotz der gekürzten Saison ein sportlich wertvolles Finale stattfinden. Möglicherweise wird die Liste der aktuellen Stationen noch um ein fünfte Vorausscheidung ergänzt.

