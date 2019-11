Pressemitteilung BoxID: 775711 (NOVENTI GmbH)

VISION.A 2020: NOVENTI wird Exklusivpartner

Die Unternehmensgruppe NOVENTI ist neuer Exklusivpartner von VISION.A 2020, dem Branchentreffen des Pharma- und Gesundheitsmarktes. Der systemrelevante Gestalter des deutschen Gesundheitsmarktes NOVENTI ist erstmals neben APOTHEKE ADHOC exklusiver Kooperationspartner von VISION.A. Mit mehr als 50 Speakern, der Verleihung der VISION.A Awards, der Start-up Audition, der Gallery of Inspiration und vielem mehr setzt VISION.A am 11. und 12. März 2020 erneut auf Wissen, Innovation & Networking rund um die Digitalisierung in Pharma und Apotheke. Erstmals werden die VISION.A Awards um einen Sonderpreis erweitert – den NOVENTI eHealth Award, speziell für herausragende eHealth-Start-ups in diesem Bereich. Das Motto 2020: ALLES AUF KOMMUNIKATION.



Als Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und Europas größtes Abrechnungsunternehmen ist NOVENTI innovativer Marktführer im nationalen und internationalen Gesundheitsmarkt. NOVENTI unterstützt die bevorstehende Digitalkonferenz für den Apotheken- und Gesundheitsmarkt und diskutiert mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Vorhaben und Ideen für einen zukunftsfähigen digitalen Gesundheitsmarkt. Denn VISION.A 2020 steht wieder ganz im Zeichen der Digitalisierung und widmet sich der Frage nach der Apotheke von morgen. Zusätzlich geht es 2020 um das Thema Kommunikation.



Die Veranstalter rund um VISION.A-Initiator Thomas Bellartz freuen sich über den starken Partner: „NOVENTI steht wie kaum ein anderes Unternehmen für den erfolgreichen steten Wandel bei der permanenten Neuausrichtung des Apotheken- und Gesundheitsmarktes, nicht zuletzt als Folge von Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel. Wir freuen uns sehr, mit NOVENTI einen innovativen und engagierten Partner an unserer Seite zu haben.“



Auch für NOVENTI ist die Kooperation mit VISION.A 2020 etwas ganz Besonderes, wie Dr. Michael Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing (CMO), betont: „Wir freuen uns darüber, aus der Rolle des Besuchers und Award- Gewinners in die des Exklusivpartners und Presenters zu rücken. VISION.A ist ein bemerkenswertes Format, das Industrieleader, Innovatoren und Spezialisten aus unterschiedlichen Branchen und mit verschiedensten Blickwinkeln aus ganz Deutschland zusammenbringt. NOVENTI macht auch mit dieser Partnerschaft klar, dass wir den digitalen Wandel als systemrelevanter Gestalter des deutschen Gesundheitsmarktes aktiv und erfolgreich begleiten und steuern.“



Bei VISION.A 2020 treffen sich am 11. und 12. März 2020 zum fünften Mal Ideengeber, innovative Köpfe und Brancheninsider des Pharma- und Gesundheitsmarktes in spektakulärer Location: Das Kühlhaus Berlin bietet Raum für ein spannendes Programm mit mehr als 50 Speakern, inspirierende Ideen und große Visionen. Die Gäste erwartet dabei ein Rundum-Sorglos-Paket: Wissen nonstop, Networking, Awardverleihung, After-Show- Party und natürlich kulinarische Highlights. Dabei heißt es, Schnellsein lohnt sich: Bis zum 20. Dezember 2019 sind Tickets zum Super-Early-Bird-Tarif erhältlich. Wer früh sein Ticket sichert, spart 400 Euro.



Jetzt anmelden & dabei sein!

