Knusprige Innovationen im Fischfeinkostregal

NORDSEE erweitert sein LEH-Sortiment zur Wintersaison um drei neue Produkt-Highlights: NORDSEE Mini Thunfisch-Taler mit Paprika & Zwiebel (10 Stück), NORDSEE Mini Wildlachs-Taler mit Spinat & Quinoa (10 Stück) und NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme (170g). Alle drei Fischkreationen sind mit knuspriger Panade umhüllt und in wenigen Minuten verzehrfertig - perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse qualitätsbewusster Konsumenten. Unterstützt wird die Markteinführung der NORDSEE Neuprodukte durch Werbeaktivitäten in den NORDSEE Restaurants und auf den Social Media Kanälen sowie durch optionale Kühlmöbel am PoS. Die drei Retail-Neuheiten aus dem Hause NORDSEE sind ab dem 21. September 2020 bundesweit im ausgewählten LEH zur UVP von 2,99 Euro erhältlich.



Klein im Format, groß im Geschmack: NORDSEE Mini Taler



Die praktisch-konvenienten NORDSEE Mini Thunfisch-Taler mit Paprika & Zwiebel und NORDSEE Mini Wildlachs-Taler mit Spinat & Quinoa erweitern ab Herbst das Retail-Sortiment der Marke NORDSEE. Moderne Zutatenkombinationen, ein hoher Fischanteil (mind. 50%) aus zertifizierten Fängen sowie ein ansprechendes Packaging mit großflächiger Transparenz sowie weniger Verpackungsmaterial unterstreichen den innovativen Produkt-Charakter der NORDSEE Mini Taler. "Mit unseren 'Minis' sprechen wir vor allem jüngere Zielgruppen an, die Wert auf unkomplizierten Genuss und hochwertige Produkte legen. Dank der bewährten NORDSEE Qualität und der einfachen Zubereitung ist ein schnelles und leckeres Gericht garantiert", sagt Natalie Kretschmann, Senior Brand Communication Manager NORDSEE bei Homann.



Die neuen NORDSEE Mini Taler lassen sich in nur 6 bis 8 Minuten erwärmen und bedienen unterschiedlichste Verzehranlässe - ob als schneller Zwischensnack in der Mittagspause oder als knuspriges Topping für frische Salate. Damit stellen sie eine genussvolle Alternative zu Fleischprodukten wie Nuggets oder Frikadellen dar. NORDSEE Mini Thunfisch-Taler mit Paprika & Zwiebel und NORDSEE Mini Wildlachs-Taler mit Spinat & Quinoa werden im 4er-Karton ausgeliefert und sind ab dem 21. September 2020 bundesweit in ausgewählten Supermärkten, Discountern, Kaufhäusern und Verbrauchermärkten zur UVP von 2,99 Euro (Aktions-UVP 2,39 Euro) erhältlich:



- NORDSEE Mini Thunfisch-Taler mit Paprika & Zwiebel, 10 Stück, 125g, UVP: 2,99 Euro

- NORDSEE Mini Wildlachs-Taler mit Spinat & Quinoa, 10 Stück, 125g, UVP: 2,99 Euro



Beliebter Klassiker, neu interpretiert: NORDSEE Gefüllter Backfisch



Pünktlich zur Wintersaison bringt NORDSEE eine echte Innovation ins Fischfeinkostregal: NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme - eine Neuinterpretation des beliebten NORDSEE Klassikers mit inkludierter Füllung unter der Panade. Die Kombination aus zartem Alaska Seelachs Filet (MSC), köstlicher Champignon-Creme und knuspriger Kräuterpanade soll sowohl Singles als auch Paare und Familien mit Kindern ansprechen. NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme ist zu jeder Tageszeit ein Garant für abwechslungsreichen praktisch-konvenienten Backfisch-Genuss - einfach und schnell zubereitet als leckerer Pausen-Snack im Brötchen oder am Abend als sättigendes Hauptgericht mit Kartoffeln und Salat.



NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch durch sein ansprechendes Packaging-Design: Das Sichtfenster in der Verpackung gewährleistet eine appetitanregende Produktvorschau und sorgt für eine gesteigerte Awareness im Fischfeinkostregal. Die Anlieferung erfolgt im 4er-Karton. NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme ist ab dem 21. September 2020 deutschlandweit in ausgewählten Supermärkten, Discountern, Kaufhäusern und Verbrauchermärkten zur UVP von 2,99 Euro (Aktions-UVP 2,39 Euro) erhältlich:



- NORDSEE Gefüllter Backfisch mit Champignon-Creme, 170g, UVP: 2,99 Euro

