Ein Bestseller zeigt sich neu und modern

Vor knapp 30 Jahren wurde der Kautschuk-Belag norament grano von nora systems auf dem Markt eingeführt und ist mit seinem charakteristischen Granulatdesign seither nicht mehr aus der norament Reihe wegzudenken. Aber auch ein Boden-Klassiker geht mit der Zeit und so wurden im Laufe der Jahre immer wieder kleinere Sortimentsanpassungen vorgenommen. Ab sofort präsentiert sich der Kautschukboden sowohl mit einer runderneuerten und modernen Farbpalette als auch mit farblich angepassten Granulaten, die fortan harmonischer und weniger kontrastierend erscheinen. Insgesamt stehen dem Kunden im Standardsortiment nun 32 verschiedene Farben zur Auswahl, die eine ausgewogene Balance zwischen den jeweiligen Grundfarben und farblich akzentuierten Granulaten aufweisen. Besonders beliebt ist norament grano wegen seiner einzigartigen, über viele Jahre hinweg andauernden Widerstandfähigkeit, die der Boden seiner extrem dichten und geschlossenen Oberfläche verdankt. Daher ist norament grano weltweit oftmals in Industriebetrieben zu finden – aber auch in öffentlichen Gebäuden, in Bildungseinrichtungen sowie im Gesundheitswesen profitieren Planer, Bauherrn und Gebäudenutzer von der herausragenden Strapazierfähigkeit.



Ein Boden für höchste Beanspruchung



„norament grano wird besonders gern in Bereichen mit hoher Belastung eingesetzt – sei es durch Personen oder Maschinen – und ist bereits seit mehreren Jahren der meistverkaufte Belag aus unserer norament Reihe“, sagt Produktmanager Simon Rau. Doch der widerstandsfähige Verkaufsschlager ist weit mehr als nur ein einzelnes Produkt. „Hinter norament grano steckt ein komplettes Produktportfolio, das es ermöglicht, mit nur einem Design unterschiedliche Funktions- und Anwendungsbereiche abzudecken“, erklärt Rau weiter. So ist norament grano mit seiner klassischen Hammerschlagoberfläche beispielsweise in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung erhältlich oder aber mit Carré-Struktur als besonders rutschhemmende Variante. Ergänzt wird das umfangreiche Sortiment unter anderem durch Formtreppen, passende Sockelleisten und Treppenwinkel. In jedem Fall aber gilt: Durch die Granulateinstreuungen sind Staub und Schmutz kaum erkennbar, sodass der Boden auch bei starker Belastung oder hohem Publikumsverkehr stets gepflegt aussieht.



Frische Farben ergänzen neutrale Farbtöne



Auch ein Bestseller wie norament grano wird bei nora systems immer wieder auf den Prüfstand gestellt, um ihn den aktuellen Marktanforderungen anzupassen. „Wir haben gemerkt, dass einige Farben nicht mehr den gegenwärtigen Kundenwünschen entsprechen und dass es Optimierungspotenzial bei der Abstimmung des Granulatdesigns gibt.“, sagt Rau. Ausgehend von dieser Erkenntnis, wurde die Farbpalette zusammen mit rund 40 Designern und Architekten aus Europa und Nordamerika grundlegend überarbeitet. Das Farbspektrum reicht dabei von kühlen, beruhigend neutralen bis hin zu kräftigen, lebendigen Tönen, die sich ideal kombinieren lassen und eine angenehme Raumatmosphäre schaffen. „Der Geschmack der Kunden hat sich in all den Jahren nicht verändert. Seit der Einführung von norament 926 grano waren schon immer die Grautöne der Renner und dies werden sie aller Voraussicht nach auch bleiben“, berichtet Rau. Nach Erwartung des Produktmanagers werden jedoch auch die neuen Blautöne künftig zu den absatzstärksten gehören.



Wie alle nora Boden-Beläge ist auch norament grano besonders emissionsarm und sorgt damit für eine gesunde Raumluft. Die geschlossene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung und bietet dadurch eine hygienisch einwandfreie Oberfläche. Fortschrittliche schalldämmende Eigenschaften, optimaler Steh- und Gehkomfort sowie Rutschsicherheit sorgen darüber hinaus für eine angenehme Raumatmosphäre.



Seine Vielfalt und die fortgesetzte, konsequente Weiterentwicklung sind es, die den Klassiker aus der norament Reihe so erfolgreich machen. „norament grano“, so ist sich Produktmanager Rau sicher, „ist nun optimal für die Zukunft gerüstet und wird auch weiterhin sehr erfolgreich sein.“*

nora systems entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige elastische Bodenbeläge so-wie Schuhkomponenten unter der Marke nora®. Das Unternehmen mit Stammsitz in Wein-heim entstand 2007 aus der Freudenberg Bausysteme KG und prägt seit vielen Jahren als Weltmarktführer die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen. Mehr als 1.000 Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 221,1 Millionen Euro.





