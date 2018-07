Souveräne Titelverteidigung beim "Club of Newchurch"-Motorradtreffen: Das Team "Nolan 72" siegt als Space-Crew beim "Rokker Race"

Die Kombination zählt: Wer beim „Rokker Race“ die Nase vorn haben will, braucht neben Top-Rundenzeiten auch noch eine Top-Performance in der Stilwertung von Motorrad und Boxencrew. Nach ihrem Sieg als coole Hippiegang im vergangenen Jahr schaffte das Team „Nolan 72“ der Nolangroup Deutschland dieses Jahr sogar die Titelverteidigung: Unter dem Motto „Space Oddity“ holten sich die Helmprofis als schräge Astronautentruppe auf einer als Rakete gestylten Honda CB 125 nun zum zweiten Mal in Folge den Sieg.





Es ist das wohl kürzeste Langstreckenrennen der Welt, kann aber bestimmt mit dem bestmöglichen Verhältnis von „Spaß pro Minute“ für Teams und Zuschauer aufwarten. Die Rede ist vom „Rokker Race“ beim Kult-Motorradtreffen „Club of Newchurch“ im österreichischen Neukirchen am Großvenediger. Mit allen Attributen eines zünftigen Endurance-Events – inklusive Le-Mans-Start und Fahrerwechsel – bietet es mit einer Renndauer von zweimal 12 Minuten maximalen Spaß für Teilnehmer und Publikum. Großen Anteil am Rundum-Spektakel hat die für die Endplatzierung wichtige Teamwertung in Sachen Motto und Stil.



„Take your protein pills and put your helmet on“ – die Textzeile aus „Space Oddity“, der „Nolan72“-Teamhymne von David Bowie, begleitete das aus den Ex-Motorradracern Dario Giuseppetti und Stefan Nebel bestehende Fahrerduo zum Start. Wie schon 2017 legten die zwei mit bestem Speed und heißen Fights auf der Strecke die Grundlage für den Erfolg. Nicht minder großen Anteil am Sieg hatte das blitzsaubere Team- und Boxenoutfit als „Ground Control Houston“ in das im Vorfeld unzählige Extra-Stunden geflossen waren. Vom Design von Bekleidung und Helmen über den Kauf der „Honda-Rakete“ auf der Veterama bis zum Laminieren des Monocoque und dem Polstern der Sitzbank – alles wurde in der Freizeit der „Nolan 72“-Teammitglieder mit viel Können und Herzblut realisiert. Kein Wunder, dass der Truppe dann der Sieg bei der diesjährigen Auflage des „Rokker Race“ am 16. Juni nicht mehr zu nehmen war.



„Es hat wieder einen Riesenspaß gemacht, hier mit dabei zu sein – ein großes Dankeschön geht daher sowohl an unsere Mannschaft als auch an das ganze Orgateam beim ‚Club of Newchurch“, sagte André Walek, Geschäftsführer der Nolangroup Deutschland, nach dem Rennen. „Wir finden, dass gute Produkte und der Zweiradspaß mit Freunden immer zusammengehören. Daher steht das tolle Rennen auch exemplarisch für das Marketingkonzept der Nolangroup, in dem die Beteiligung an gut organisierten Events ein wichtiger Baustein ist.“



Um den Freunden der Marken Nolan und X-lite und denen, die es werden wollen, genau diese Erlebnisse zu ermöglichen, hat die Nolangroup Deutschland den „X-lite Riders Club“ ins Leben gerufen. Unter diesem Dach organisiert die deutsche Dependance des italienischen Traditionsherstellers zusammen mit Partnerunternehmen eine Serie von Veranstaltungen, bei denen der gemeinsame Spaß am Motorradfahren ganz groß geschrieben wird – ganz gleich, ob auf der Rennstrecke, im Tourensektor oder dem Offroadbereich.



In diesem Rahmen steht auch die Einladung des „X-lite Riders Club“ zum Moto GP-Rennen am Sachsenring: Alle, die es beim heißesten Racing-Event des Jahres in Deutschland besonders relaxt angehen lassen wollen, sind bei der „VIP-Beach-Lounge“ richtig. Nahe den Tribünen und dem Fahrerlager am Sachsenring gelegen, bietet das X-lite-Team hier allen Racing-Fans den idealen Relax-Rahmen – inklusive bestem Catering, einem hochklassigen Band- und DJ-Programm und authentischer Strand-Atmosphäre. „Mit diesen Events machen wir unsere Marken maximal erlebbar“, ergänzt André Walek. „Ganz gleich, ob in Newchurch, am Sachsenring oder an der Nordschleife, wir kommen dort in engen Kontakt mit unseren Kunden und haben ganz nebenbei auch noch viel Spaß, das sind echte Win-Win-Situationen. Wenn dann auch noch unser Team wie beim ‚Rokker Race‘ ganz oben auf dem Treppchen steht, umso besser. Mal sehen, mit welchem Outfit wir dort im kommenden Jahr an den Start gehen.“



Weitere Infos zu den Events des „X-lite Riders Club“ und eine direkte Buchung der jeweiligen Tickets – inklusive der „VIP-Beach-Lounge“ am Sachsenring – gibt es unter dem Link: www.xliteriders.club.



Eine Auswahl an Bildmaterial vom diesejährigen Erfolg des Teams "Nolan 72" finden Sie zur freien Verwendung für redaktionelle Zwecke im Anhang. – Alle Bilder: © Nolangroup Deutschland.



Das Programm der Nolangroup mit den Helmen der Marken Nolan, X-lite und Grex sowie ein Händlerverzeichnis stehen hier www.nolangroup.de.

Nolangroup Deutschland GmbH

Die Nolangroup mit den drei Marken Nolan, X-lite und Grex ist einer der größten Hersteller von Schutzhelmen weltweit. Seit der Firmengründung im Jahre 1972 werden alle Helme der Nolangroup komplett im norditalienischen Bergamo entwickelt und gefertigt - nach den strengen EU-Normen in Sachen Material, Schadstoffe und Arbeitsschutz und mit zertifizierter Qualität (nach ISO 9001:2008).



Service und Ersatzteilversorgung sind langfristig gesichert, zudem gewährt die Nolangroup auf alle im Fachhandel gekauften Helme eine Garantie von fünf Jahren. Die Nolangroup Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Nolangroup S.p.A. Die Dependance mit Sitz in Esslingen am Neckar ist für Vertrieb, Service und Marketing in Deutschland zuständig.



