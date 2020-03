Pressemitteilung BoxID: 792546 (Niedersächsisches Landesmuseum Hannover)

wwweltenmuseum - digitaler einblick ins landesmuseum hannover

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist das Landesmuseum Hannover voraussichtlich bis einschließlich 19.4.2020 geschlossen. Gleichzeitig gelten für alle in Deutschland lebenden Menschen Ausgangsbeschränkungen. Zahlreiche kulturelle Einrichtungen bemühen sich in diesen schwierigen Zeiten, unter dem Hashtag #closedbutopen auf digitalem Wege weiterhin für Besucher*innen erreichbar zu sein.



Auch das Landesmuseum hat eine Kampagne entwickelt, um sich an diesem Vorhaben zu beteiligen: Unter dem Titel #WWWeltenMuseum wird den eigenen Social Media-Kanälen täglich Content rund um das Museum, seine Sammlungen und seine Mitarbeiter*innen veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei Videoführungen, in denen die Kurator*innen des Hauses besondere Objekte vorstellen. Die Bandbreite reicht dabei vom Fettschwalm, einem in Venezuela heimischen Höhlenvogel, über Goldfunde aus der Ur- und Frühgeschichte bis zu im Depot verwahrten Kunstschätzen. In Zeiten, in denen die Medien von Beiträgen über das Coronavirus SARS-CoV-2 beherrscht werden und viele potentiellen Besucher*innen in den eigenen vier Wänden verweilen, sorgt das Museum dort für Ablenkung und bietet positive Unterhaltung für Kulturaffine. Die kurzweiligen Clips bieten den Zuschauern die Chance, nicht nur das Museum, seine Sammlung und seine Mitarbeiter*innen besser kennenzulernen, sondern auch in Kontakt zu treten – Rückfragen über die Kommentarfunktion sind natürlich erlaubt und herzlich willkommen.



Abgerundet wird das Programm von der neuen Rubrik »DigitalWelten« auf der Homepage. Hier können Interessierte sich über 111 Highlights aus den Museumssammlungen informieren und bereits für den nächsten analogen Besuch im WeltenMuseum planen.



Erreichbar ist das WWWeltenMuseum über folgende Kanäle:

www.landesmuseum-hannover.de

www.instagram.com/landesmuseum_hannover

www.facebook.com/Landesmuseum.Hannover

twitter.com/WeltenMuseum

www.youtube.com/user/LandesmuseumHannover

kulturerbe.niedersachsen.de/kultureinrichtung/isil_DE-MUS-163517



Besondere Empfehlungen:

Lernt unser Team kennen und blickt hinter die Kulissen

https://blog.weltenmuseum.de/category/hinter-den-kulissen



Filme rund um unsere Sonderausstellungen, Sammlungen und das Leben im Museum:

http://www.youtube.com/user/LandesmuseumHannover



Aktuelle Museumsgrüße vom #KunstMeme bis zum #FrischFreitag

www.instagram.com/landesmuseum_hannover



Digital durch unsere Sammlung stöbern unter

https://www.landesmuseum-hannover.de/welten/digitalwelten

oder

kulturerbe.niedersachsen.de/kultureinrichtung/isil_DE-MUS-

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (